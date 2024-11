L’U.S. Lecce attiva il servizio audio descrittivo per i tifosi ciechi e ipovedenti

Buone notizia per i tifosi in casa giallorossa. In occasione delle gare casalinghe del campionato Serie A sarà disponibile un servizio audio descrittivo dell’evento riservato ai tifosi ciechi e ipovedenti.

Il sistema, già sperimentato in alcune partite della scorsa stagione, è stato concepito per dare a tutte le persone con disabilità visive informazioni aggiuntive su ciò che sta accadendo durante l’incontro, nel terreno di gioco e sugli spalti dello stadio Via del Mare, con l’intento di far vivere un’esperienza sportiva unica e totalizzante.

Questo servizio consiste nella descrizione puntuale e dettagliata delle azioni di gioco con tutte le sfumature di ciò che accade intorno e ogni informazione ritenuta importante per trasmettere la storia del match facendolo vivere quasi in prima persona all’ascoltatore.

Il Commento Audio Descrittivo “ADC”, realizzato grazie alla partnership con CMT Translation e alla collaborazione di Giancarlo Castrignanò, giornalista con una consolidata esperienza nel settore radiofonico, consente a qualsiasi tifoso di accedere al servizio – sia allo stadio che a casa.

L’ADC sarà disponibile per tutte le gare casalinghe disputate dal Lecce presso lo stadio “Via del Mare” nel corso della stagione 2024-2025 e rappresenta un passo importante per aumentare l’accessibilità e l’inclusività dei tifosi.

La tecnologia CMT “Connect Me Too”

La piattaforma è completamente digitale, si appoggia alla rete 4G e 5G ed è accessibile da parte degli utenti tramite uno smartphone e cuffie/auricolari. Tali caratteristiche rendono “Connect Me Too” particolarmente flessibile e in grado di divulgare una cronaca iperdescrittiva che presenta numerosi vantaggi: accessibilità al servizio da qualsiasi settore dello stadio (per i tifosi titolari di abbonamento/biglietto), dal settore Tribuna Est Inferiore (per i possessori di regolare accredito rilasciato dall’U.S. Lecce) e da casa (in caso di impossibilità ad assistere dal vivo all’evento); possibilità di usufruire del servizio direttamente dal proprio smartphone con semplici auricolari tramite il proprio operatore telefonico e il servizio è completamente gratuito.

Prima della partita, i tifosi abilitati al servizio riceveranno dall’U.S. Lecce un link o un QR code che li collegherà all’audiodescrizione tramite il proprio smartphone.

Per maggiori informazioni e conoscere le procedure di abilitazione al servizio basta consultare il sito ufficiale www.uslecce.it nella sezione Biglietteria cliccando sulla voce Servizio ADC per tifosi non vedenti (Email: [email protected]; Tel. 334.2844565).