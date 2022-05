La Questura dà il via libera, il settore ospiti del “Via del Mare” destinato ai tifosi giallorossi

I biglietti disponibili per la sfida contro il Pordenone, che sancirà i destini della formazione giallorossa, sono andati esauriti, polverizzati, in pochissimo tempo, per questi motivi, la vendita era terminata quasi subito. La società giallorossa, però, ha immediatamente cercato una soluzione per accontentare i supporter e per poter godere del loro sostegno e, immediatamente, si è attivata con la Questura di Lecce

La risposta positiva, è arrivata pochi minuti fa, “Viale Otranto”, infatti, valutate le misure organizzative destinate alla tifoseria ospite, ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata dal club giallorosso, d’intesa con il Pordenone Calcio per l’utilizzo del settore Ospiti dello stadio da parte dei sostenitori salentini.

La società a seguito della decisione, ha ringraziato Questore Andrea Valentino, il sodalizio friulano e alla sua tifoseria per la collaborazione prestata.

I sostenitori del Pordenone potranno assistere alla gara in un apposito sub-settore della Tribuna Est predisposto per l’occasione.

L’eccezionalità delle circostanze ha comportato, inoltre, per giustificate esigenze organizzative e di sicurezza, l’annullamento di tutti i tagliandi già emessi per il settore Ospiti.

Dai riscontri effettuati nel sistema di biglietteria, è emerso, tra l’altro, che tali biglietti sono stati acquistati in violazione delle regolari procedure di emissione.

Riservata ogni valutazione ed approfondimento circa eventuali responsabilità inerenti l’acquisto, il costo dei biglietti annullati sarà oggetto di rimborso secondo le modalità che saranno comunicate successivamente.

L’U.S. Lecce invita tutti i possessori dei biglietti annullati di non recarsi allo stadio, essendo in possesso di biglietti non più validi per accedere (i biglietti dovranno essere conservati per la successiva richiesta di rimborso).

I possessori dei biglietti annullati potranno regolarmente acquistare i ticket disponibili del settore Distinti Sud-Est (n. 1.075). La prevendita sarà attiva a partire dalle ore 10.00 di giovedì 5 maggio presso i consueti punti vendita abilitati e online sul sito uslecce.vivaticket.it.