Sorteggiato il calendario di Serie B, il Lecce riparte dal Pordenone al “Via del Mare”

Il Lecce riparte dal Pordenone. La nuova stagione in Serie B per il Lecce riparte quindi dallo stadio “Via del Mare”, teatro della prima gara di campionato, in programma nel fine settimana del 26-27 settembre. Sarà proprio contro i friulani che la formazione guidata da mister Eugenio Corini farà il suo nuovo debutto nel calcio cadetto, dove torna dopo un solo anno in massima serie.

Sono stati sorteggiati questa sera a Pisa i tanto attesi calendari da parte della Lega B: a meno di tre settimane dalla conclusione dei playoff della passata stagione (vinti per la prima volta nella storia dallo Spezia), il campionato cadetto oggi è ripartito ufficialmente con il primo atto della nuova stagione.

Dopo il debutto casalingo, invece, il Lecce giocherà contro l’Ascoli, in programma sabato 3 ottobre.

Al momento, ad ogni modo, ancora stadi chiusi per via dell’emergenza coronavirus.

Dopo le prime due giornate, i salentini affronteranno, sempre fuori il Brescia alla terza; la Cremonese in casa alla quarta; alla quinta c’è il Cosenza in trasferta e alla sesta il Pescara tra le mura amiche; la settima successiva si va in casa della Virtus Entella, all’ottava si ospita la Reggiana e si va in Veneto, contro il Chievo, alla nona; 10ma e 11ma giornata entrambe casalinghe contro, rispettivamente Venezia e Frosinone; alla 12ma si va in Campania a Salerno; la 13ma c’è il Pisa al “Via del Mare” e alla 14ma giallorossi in campo allo stadio “Mazza” di Ferrara con la Spal; si torna in Salento alla 15ma contro la Lanerossi Vicenza per poi incontrare, alla 16ma, un’altra veneta il Cittadella in trasferta; alla 17ma si ospiterà il Monza di Berlusconi; alla 18ma viaggio in Calabria per incontrare la Reggina e si chiude in casa contro l’Empoli alla 19ma.

SCARICA-IL-CALENDARIO

Saranno ben otto i turni infrasettimanali: oltre al 30 dicembre si giocherà di martedì il 20 ottobre, il 15 e 22 dicembre, il 9 febbraio, il 2 e il 16 marzo e il 20 aprile. Le soste invece saranno quattro, di cui tre per le gare delle nazionali: 10-11 ottobre, 14-15 novembre, 9-10 gennaio e 27-28 marzo. Il campionato si concluderà venerdì 7 maggio.

Coppa Italia: Lecce in campo il 30 settembre

Nella giornata di ieri, infine, è stato definito anche il maxi tabellone della Coppa Italia. Il Lecce entrerà nella competizione a partire dal II turno, cioè mercoledì 30 settembre quando al “Via del Mare” arriverà la vincente di Feralpisalò-Pineto Calcio.

In caso di passaggio del turno, i giallorossi ospiteranno in casa (il 20 ottobre) il Torino.

A stretto giro giungono le dichiarazioni dell’allenatore dei salentini, Eugenio Corini: “Il dispiacere di esordire in questo campionato in un Via del Mare privo dei tifosi è tanto. Come ho detto il giorno della mia presentazione ricordo bene il ruolo del pubblico giallorosso nello spingere in rete la palla di Tabanelli nella gara con il Brescia. Cercheremo di regalare loro una gioia, sarà importante iniziare con il piede giusto, contro una squadra, il Pordenone, che ha fatto molto bene l’anno scorso. Dovremo approcciare bene al campionato, cercando la vittoria.

Tre trasferte nelle prime cinque giornate? È un dato oggettivo, ma la mentalità sulla quale sto già lavorando prescinde dallo giocare in casa o trasferta. Voglio sempre un approccio determinato. Se vuoi recitare un ruolo da protagonista è importante vincere fuori casa. Questo sarà un campionato molto equilibrato e avvincente, credo che Frosinone e Empoli, che sono state protagoniste nello scorso torneo, reciteranno un ruolo importante, al pari del Pordenone, delle promosse dalla Lega Pro e delle retrocesse dalla massima serie. È una Serie B di altissimo livello.

La trasferta di Brescia alla terza giornata? Anche loro avranno un ruolo da protagonista, mi fa piacere tornare in uno stadio dove siamo riusciti a fare delle cose importanti e spero, magari, che gli stadi possano riaprire al pubblico già in questa sfida”

Intanto il sodalizio di “Via Costadura” annuncia di aver .sottoscritto un accordo fino alla stagione sportiva 2024/25 con la punta Mattia Felici. L’attaccante romano si allena stabilmente agli ordini di mister Corini nel ritiro dell’Acaya Golf Resort & SPA.