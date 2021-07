Stefano Trinchera torna nel Salento, è lui il nuovo Direttore Sportivo del Lecce

Sarà stata una bugia per così dire onorata? Oppure nell’ultimo periodo la situazione ha avuto una svolta inaspettata? Fatto sta che a precisa domanda poco più di un mese fa in conferenza stampa, il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino, aveva risposto in questo modo: “Ho telefonato a Stefano Trichera per proporgli il ruolo di Diretto Sportivo, ma mi ha risposto di aver già preso accordi con la Cremonese”.

Evidente non era così visto che, pochi minuti fa, con una nota stampa ufficiale il sodalizio di “Via Colonnello Costadura” ha fatto sapere che: “L’U.S. Lecce comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Stefano Trinchera, il quale entrerà a far parte dell’Area Tecnica coordinata dal Direttore Generale Pantaleo Corvino. La società esprime soddisfazione per il ritorno di chi è stato il primo direttore sportivo incaricato dall’attuale proprietà”.

Trinchera, quindi, torna a casa sua, nel Salento. L’ex difensore di Copertino, ha ricoperto lo stesso incarico nel sodalizio salentino nella stagione 2015/2016, proveniente dalla Virtus Francavilla con la quale aveva ottenuto una promozione dall’Eccellenza Pugliese alla Serie D. Dopo l’anno trascorso nella società giallorossa torna a Francavilla dove ottiene un quinto posto finale, per poi firmare con il Cosenza. Con il club calabrese è subito promozione dalla C alla B e nei successivi tre tornei ha conquistato tre salvezze.

Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023.

