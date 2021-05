Serie B, ultima promozione da assegnare con i Play Off. Le squadre che li hanno vinti nel corso degli anni

I Play-Off della Serie B 2020-21, inizieranno il 13 maggio con il turno preliminare che formulerà le due squadre che sfideranno nelle semifinali Lecce e Monza.

Si tratterà del 16mo campionato di B, degli ultimi 17, in cui la terza squadra che salirà in A, sarà espressione dei play-off.

Solo nel campionato 2006/07, non si sono giocati perché il Genoa (78), terza classificata, dietro Juventus e Napoli, accumulò 10 punti di vantaggio sulla quarta il Piacenza (78), successivamente il divario è stato aumentato a 15 punti.

Ma vediamo cosa è accaduto negli ultimi 15 campionati e che piazzamento avevano le squadre che hanno fatto il salto di categoria.

I play-off, nati con l’obiettivo di rendere più interessante il campionato, coinvolgendo fino alla fine il massimo numero di squadre, hanno quasi sempre visto la promozione delle squadre che si erano piazzate meglio al termine della regular season.

Introdotti nella stagione 2004-05, e sino al campionato 2012-13, vedevano l’accesso diretto alle semifinali delle squadre classificatesi tra il terzo ed il 6° posto, con sfide tra la 3° e la 6°, la 4a e la 5°, con le vincenti a giocarsi in finale il posto rimasto per accedere in Serie A.

Per le prime 7 stagioni su 8, ha sempre prevalso la squadra classificatasi al 3° posto, e tra queste il Lecce nel 2007-08, solo nel campionato 2011/12, la Sampdoria, giunta 6a, riuscì ad avere la meglio sul Sassuolo in semifinale e sul Varese in finale.

Dal Campionato 2013-14, sono ammesse anche la 7a e l’8va classificata, si gioca pertanto un quarto secco tra 5a ed 8va, 6a e 7ma, le cui vincenti sfidano in semifinale 3a e 4a, pertanto quest’anno la vincente di Venezia-Chievo Verona, sfiderà in semifinale il Lecce e la vincente di Cittadella-Brescia, giocherà con il Monza.

Confrontando il piazzamento del Lecce, possiamo notare che solo in tre campionati su 15, è stata promossa la squadra classificatasi al 4° posto, infatti per tre campionati consecutivi: 2013-14, 20014-15, e 2015-16, salirono in A dopo la quarta piazza in campionato, Cesena, Bologna e Pescara.

Le ultime 4 stagioni hanno visto da una parte confermare il trend delle squadre giunte terze in campionato, Frosinone (2018) e Spezia (2020), e dall’altro squadre giunte al 5° posto come Benevento (2017) e Verona (2019), approfittare dell’occasione di giocarsi tutto, azzerando il gap del piazzamento in campionato.

In sintesi quindi i play-off hanno mandato in serie A, per 9 volte su 15 la terza classificata, per 3 volte la quarta, per due volte la 5a e una volta la 6a.

Non possiamo che augurarci che il Lecce, promosso nel 2007-08 dopo il terzo posto in campionato, questa volta sappia imporsi recitando appieno il ruolo dell’outsider.