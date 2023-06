Una targa per celebrare lo Scudetto, il Comune di Lecce rende onore alla Primavera giallorossa

Il Comune di Lecce rende onore alla Primavera di mister Federico Coppitelli, fresca vincitrice dello Scudetto.

Si è svolta nella mattinata di oggi, presso l’Aula Consiliare di “Palazzo Carafa”, la cerimonia di consegna di una targa da parte dell’Amministrazione Comunale del Capoluogo, per omaggiare i baby giallorossi per il trionfo in Campionato

Per il Sindaco Carlo Salvemini, quello conseguito dalla società di “Via Costadura” è un doppio Scudetto, perché, da un lato c’è stata la salvezza della prima squadra e dall’altro il successo nel torneo da parte dei ragazzi del Settore Giovanile.

“Oggi è una giornata di festa”, ha affermato, invece, il Presidente Saverio Sticchi Damiani. “Questo riconoscimento dell’Amministrazione per noi è importante – ha proseguito –il risultato conseguito ci deve fare riflettere e meditare, in quanto si rischia per dare per scontato qualcosa che, invece, è eccezionale. Vincere il titolo contro tutti i colossi del calcio italiano ha un valore incredibile, come è incredibile per la città diffondere questo trionfo e vedere i nostri ragazzi misurarsi, l’anno prossimo, in competizioni europee. Si tratta di un’ulteriore opportunità per il Lecce e per Lecce “

Bocche cucite sul tecnico

Naturalmente, non poteva mancare una domanda al Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, circa il nuovo allenatore che sostituirà Marco Baroni: “Fino a un minuto fa ero concentrato sul riconoscimento del Comune alla Primavera”, ha affermato Corvino.

“Quella del nuovo allenatore è la prima casella che un responsabile del mercato deve chiudere. Noi stiamo lavorando per farlo, naturalmente, abbiamo le idee chiare tenendo conto delle nostre possibilità, nell’ottica di una strada che abbiamo tracciato e che ci sta dando risultati che neanche noi avevamo messo in preventivo in così poco tempo”.