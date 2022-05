Sui Campi di calcio della Grecìa Salentina il XXI Torneo Nazionale dei Medici Veterinari

Dall’1 al 4 giugno sui campi da calcio della Grecìa Salentina si svolgerà il XXI torneo nazionale dei medici veterinari.

Nelle mattine dei quattro giorni oltre trecento professionisti, provenienti dalle varie parti d’Italia, si confronteranno sui terreni di gioco di Castrignano dei Greci, Martano e Martignano. Nel pomeriggio, invece, visiteranno alcune meraviglie dei comuni della Grecìa Salentina e del Salento.

Ogni anno la competizione si svolge in una regione diversa e la squadra di casa la organizza. Quest’anno dopo il fermo, causa pandemia, si torna a giocare. Il progetto è stato portato avanti dall’Asd Medici veterinari di Puglia in collaborazione con la Grecìa Salentina grazie all’impegno del presidente Roberto Casaluci che ha voluto promuovere e far conoscere le potenzialità dell’Unione dei comuni anche dal punto di vista sportivo e calcistico.

Quattro giorni intensi e ricchi di appuntamenti che vedrà gli oltre cinquecento ospiti impegnati in un tour nella Grecìa Salentina e non solo. Si comincia con la in visita guidata alla cripta di Santa Cristina a Carpignano Salentino che conserva gli affreschi più antichi e datati al mondo, poi nella vicina frazione di Serrano e una sosta nel laboratorio della mosaicista Stefania Bolognese. Una visita guidata teatralizzata farà conoscere Maglie in costume storico, immancabile un itinerario guidato alla scoperta di Lecce, della sua storia e delle meraviglie barocche.

La serata conclusiva della manifestazione si svolgerà nell’incantevole cornice del castello de Gualtieris di Castrignano dei Greci, nell’atrio i partecipanti potranno degustare prodotti tipici e godere del concerto di pizzica, assistere alle premiazioni delle squadre e dei migliori calciatori che si saranno distinti in campo nel corso del torneo e per finire dj set.

Si organizzerà, inoltre, una speciale cena di gala e la consueta lotteria di beneficenza della USAVA – Associazione Nazionale di Medici Veterinari e quest’anno il ricavato sarà devoluto per gli animali da compagnia ucraini.