Ufficiale, Luis Hasa lascia Lecce e approda alla corte di Antonio Conte

Mancava solo l’ufficialità e adesso c’è anche quella!!!

Luis Hasa, trequartista classe 2004, dopo il girone di andata in cui non ha disputato neanche un minuto, si trasferisce al Napoli a titolo definitivo.

Il calciatore italo-albanese si insedia, quindi, alla corte dell’allenatore leccese Antonio Conte.

Un’operazione che testimonia l’interesse dei partenopei nei confronti dei giovani prospetti italiani. Hasa, con le sue qualità, è pronto a mettersi alla prova in una piazza importante come quella partenopea.

Intanto prosegue il mercato in casa giallorossa, il Responsabile Dell’Area Tecnica giallorossa Pantaleo Corvino, come annunciato in conferenza stampa ieri, è alla ricerca di un esterno difensivo destro e di un difensore centrale. Sul piede di partenza, poi, ci sono Oudin e Sansone che non fanno più parte della lista dei calciatori da poter utilizzare