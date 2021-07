Lecce, nel mirino il centrocampista Thorir Johann Helgason. Calderoni saluta e si accasa al Vicenza

Dopo le presentazioni nei giorni scorsi di Tuia, Olivieri, Blin e Bjarnason, proseguono senza sosta le attività del Direttore dell’Area tecnica dei giallorossi Pantaleo Corvino.

Smentito categoricamente un interesse per Marrone e Tripaldelli e confermata, invece, trattativa per portare nel Salento Pizzini, le attenzioni del numero uno del mercato di “Via Costadura” sono concentrate su un altro calciatore islandese. Si tratta del centrocampista Thorir Johann Helgason, classe 2000 e verrebbe prelevato dall’Hafnarfjodur. La trattativa è in fase di definizione e il giocatore potrebbe essere annunciato a breve.

Per un elemento che potrebbe arrivare un altro va via. L’esterno di difesa Marco Calderoni, infatti, è a un passo dall’accasarsi, a titolo definitivo, al Vicenza. Questa mattina, infatti, dopo aver salutato i compagni all’Acaya Golf Resort & SPA, ha lasciato il gruppo per definire la trattativa.

Infine nella mattinata di ieri a test molecolare le cui risultanze hanno dato esito negativo.