Lecce, si tratta per riportare Lorenzo Venuti in giallorosso

Lorenzo Venuti, potrebbe tornare a vestire la maglia giallorossa. Quello dell’esterno destra di difesa classe ’95 di Montevarchi è il nome nuovo per la difesa salentina che circola con insistenza nelle ultime ore.

Il 28enne, attualmente, dopo quattro anni con la maglia della Fiorentina, è svincolato e, in caso si concretizzasse la trattativa, tornerebbe a parametro zero. Un vero e proprio colpo.

La sua sarebbe la seconda esperienza nel Salento, con 33 presenze e due gol, infatti, è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale che, nella stagione 2018/2019, riportò, con in panchina Fabio Liverani, il Lecce nel Massimo Campionato. A fine stagione, l’allora Direttore Sportivo Mauro Meluso, cercò di acquisirlo a titolo definitivo, ma i viola vollero che rientrasse in Toscana.

Le altre trattative

Intanto, dopo aver annunciato i calciatori che partiranno per Folgaria (lista che si modificherà certamente per il calciomercato), definito lo staff tecnico che coadiuverà mister Roberto D’Aversa, Corvino e Trinchera sono sempre al lavoro per rafforzare la rosa.

Le trattative riguardano sempre Ramadani, in forza agli scozzesi dell’Aberdeen, Simone Bastoni dello Spezia e Giovanni Fabbian dell’Inter. Ianis Hagi, figlio di Gherghe, Stiven Shpendi del Cesena e Marco Nasti del Milan, a cui si è aggiunto Alessio Zerbin del Napoli, ma per lui è sfida a tre con Empoli e Bologna.