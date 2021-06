Lecce, Corvino al lavoro per rafforzare la squadra. Forte interesse per lo juventino Olivieri

Dopo aver ufficializzato il difensore centrale Alessandro Tuia, primo colpo in entrata, la società di Via Costadura rimane attivissima sul fronte calciomercato e sembra essere pronta ad investire ulteriormente per costruire una squadra in grado di centrare la Serie A.

Forte l’interesse, inoltre, per il classe ’99 Marco Olivieri, reduce da un’ottima stagione in cadetteria con l’Empoli ma di proprietà della Juventus, è prossimo al trasferimento al Lecce, in prestito con diritto di riscatto: l’accordo tra le società pare già esser stato definito, si attende solo la fumata bianca nelle prossime ore.

Il direttore Pantaleo Corvino inoltre starebbe lavorando per mettere a disposizione di Marco Baroni il franco-marocchino Youssef Ait Bennasser in scadenza di contratto con il club del Principato di Monaco.

Per la difesa, invece occhi puntati su Glenn Bijl, terzino olandese classe 1995 in forza all’Emmen.

Ma il colpo dell’estate potrebbe essere un altro: infatti Abdelhamid Sabiri, centrocampista marocchino classe ’96 che milita nell’Ascoli ha attirato su di sé tanti club di A, ma anche il Lecce in B. Oltre all’interessamento già emerso del Genoa, infatti, sulle sue tracce ci sarebbero anche i cugini blucerchiati della Sampdoria, il Cagliari, la neo-promossa Salernitana e i giallorossi che l’hanno potuto ammirare da vicino nel campionato appena concluso nel quale si è reso protagonista con 8 reti e 4 assist.