Lecce, Brancolini si presenta: “Siamo un gruppo giovane e affiatato. Eccezionale essere qui”

“Ci rivediamo dopo un po’ di tempo. Siamo diretti verso l’esordio in A, in questi due mesi è stato fatto tantissimo, però, sia per quel che riguarda la prima squadra che per il Settore Giovanile bisognerà fare di più. Oggi presentiamo un portiere, che ho portato io alla Fiorentina e quando ho saputo che non avrebbe rinnovato ho scelto di farlo venire qui, ha tante potenzialità che può esprimere ancora”, con queste parole, il Responsabile dell’Area Tecnica, Pantaleo Corvino, ha introdotto la presentazione del nuovo portiere della compagine salentina, Federico Brancolini.

Proveniente dalla Fiorentina, il classe 2001, con la formazione Primavera della “Viola”, ha conquistato due Coppe Italia di categoria e vanta anche una presenza in prima squadra. Inoltre, è stato convocato nella Nazionali Under 18, 19 e 21. Arriva a parametro zero e ha sottoscritto un contratto di cinque anni.

“Ringrazio il Direttore per le belle parole, l’ultimo anno a Firenze non è stato semplice, perché mi sono allenato da solo, mi sono sentito togliere qualcosa, avevo offerte in questo mercato, ma quando ho sentito Corvino, non ho avuto dubbi e per me è eccezionale essere qui. Siamo un bellissimo gruppo, giovane, affiatato e lavoriamo molto. Siamo una famiglia dentro e fuori dal campo”, sono state le sue prime parole da calciatore del Lecce

Il lavoro

“Se si è sereni mentalmente, con il lavoro, la passione e la dedizione si può superare tutto, è quello il segreto. Lavoro tanto con i miei colleghi della porta, siamo una famiglia nella famiglia e siamo affiatati, la voglia di giocare è tanta e sono felice”.

Miglioramenti e punti di forza

“Margini di miglioramento ne ho tanti, visto anche l’età, mi sento abbastanza forte nelle uscite, ma dopo un anno così devo riprendermi e continuare a lavorare tanto, ma non mi pongo limiti:

Il rapporto con la Fiorentina

“Ho esordito in prima squadra a luglio del 2020 con Iachini, da lì ci sono state incomprensioni con la società, ma adesso la Fiorentina è il passato e penso solo al Lecce”.

Pantaleo Corvino

“Con il Direttore Pantaleo Corvino ho un grandissimo rapporto, prima di firmare mi ha detto ‘So dove sei arrivato e dove possiamo arrivare’. Questo ‘Noi’, mi ha molto colpito e mi ha fatto rinascere”.

Il punto di Corvino e Trinchera

Come sempre, al termine della presentazione Corvino e Trinchera hanno fatto un punto sulle trattative di mercato in essere: “Le uscite sono le più difficili da realizzare in un club, bisogna sempre dare il meglio in questi casi, c’è tanto lavoro, in questi due anni siamo riusciti a fare tanto, stiamo continuando anche in questa fase e poche squadre come la nostra hanno raggiunto i nostri risultati”, hanno affermato.

“In entrata il nostro lavoro è facilmente leggibile e devo dire che nonostante questo, ci aspetta ancora tanta fatica, i ruoli che servono sono individuabili con facilità, senza fare nomi. Ferguson non ha mai accennato a un altro club, quando è uscito il suo nome, ci sono state tante offerte che non potevamo controbilanciare.

Stiamo cercando di ricostruire quel settore giovanile che era un fiore all’occhiello, anche se i tempi sono cambiati, perché prima non si guardava molto alla provincia, adesso, invece, le risorse sono tante e si tende a muoversi su tutti i fronti.

Su Bristovic lavoravamo da tempo e lo abbiamo valutato a fondo, fa bene sia la fase a centrocampo che quella in difesa, tira da fuori e finalizza, non è stata una trattativa semplice, perché abbiamo dovuto lavorare sull’abbattimento dell’ingaggio, ma alla fine siamo riusciti a farlo e abbiamo preso un calciatore che pensiamo potrà essere utile alla causa.

Vedere che dal Settore Giovanile iniziano a spuntare i primi frutti è importante, Gonzalez, ha molta stima da parte di Baroni e il ragazzo sta ripagando con le prestazioni, anche Berisha siamo convinti che potrà avere lo stesso suo percorso”.