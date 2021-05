Corini, “Mancato un pizzico di incisività. Pensare solo a vincere il ritorno per qualificarci”

Un Lecce mai in partita, surclassato dagli avversari in ogni zona del campo, con i calciatori, Gabriel a parte, molto sotto la sufficienza e apparsi molli, demotivati e incapaci di reagire e imbastire la benché minima azione degna di nota.

La semifinale di andata nella quale i giallorossi sono stati sconfitti dal Venezia, consegna una squadra strettissima parente di quella vista nelle ultime uscite. Certo, lo svantaggio è recuperabile, ma se non si compie in tempi strettissimi una svolta, soprattutto dal punto di vista mentale, la stagione, per forza di cose, dovrà essere considerata fallimentare e non per il risultato finale, ma per come questo sia maturato.

“Il Venezia è partito forte e ha forzato la gara, si sono resi pericolosi su qualche calcio d’angolo e dal punto di vista psicologico hanno approcciato la sfida al meglio. Noi siamo stati in grado di reggere e nella parte centrale del primo tempo abbiamo cercato di palleggiare e spezzare il loro ritmo, costruendo un paio di situazioni pericolose. Nella ripresa abbiamo preso gol all’inizio, grazie a una loro bella giocata, ma da quel momento siamo andati in controllo della partita, cercando di creare la giusta situazione per segnare, ma è mancato un pizzico di incisività, di qualità nella giocata conclusiva e nella scelta finale che non ci ha permesso di produrre situazioni che sarebbero potute risultare determinanti, soffrendo solo qualche contrattacco e qualche palla inattiva. Non abbiamo mai gestito, il Venezia ha fatto il suo gioco, noi, poi, ci siamo riequilibrati e abbiamo cercato di vincere. I presupposti li abbiamo creati, ma dobbiamo pensare a vincere la sfida tra tre giorni e se vinceremo avremo la possibilità di qualificarci per la finale e questo vogliamo fare”, ha affermato mister Eugenio Corini al termine della sconfitta contro gli uomini di Zanetti.

“Questa è una gara che si gioca su due macro tempi e il primo ci vede in svantaggio, ma dobbiamo pensare a vincere il secondo per accedere alla finale. Questo, però, è ciò che abbiamo fatto in ogni partita durante il campionato”.

Intanto i giallorossi sono rientrati ieri sera nel Salento con un volo charter e hanno pernottato presso l’Acaya Golf Resort & Spa, questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti.