Daniel Samek lascia Lecce per l’Hradec Kralove, autorizzato a svolgere le visite mediche in corso

L’U.S. Lecce, ha comunicato ufficialmente di aver autorizzato il calciatore Daniel Samek a effettuare le visite mediche con l’FC Hradec Kralove. Una notizia che avvicina sempre di più il giovane centrocampista ceco alla nuova avventura nel suo Paese Natale.

Centrocampista molto duttile e di piede destro, predilige giocare davanti alla difesa, ma la buona tecnica di base e l’ottima visione di gioco gli consentono di essere impiegato anche in posizione più avanzata, da mezzala. In passato, è stato utilizzato anche come difensore centrale.

Il 30 luglio 2022 viene acquistato dal Lecce, che lo aggrega alla squadra Primavera. Con la formazione allenata da Coppitelli, gioca 36 partite e si aggiudica il campionato italiano nel 2022-2023.

Ha rappresentato la Repubblica Ceca a diversi livelli giovanili, vestendo anche il ruolo di capitano in più occasioni e selezioni.