Calciomercato, il Lecce piazza due colpi. In arrivo l’attaccante Ceesay e il difensore Frabotta

Il calciomercato entra nel vivo e il Lecce spara due colpi importanti. Per l’attacco arriva il centravanti che non ti aspettavi; si tratta di Assan Ceesay, 28 anni, attaccante della nazionale gambiana in forza allo Zurigo. La punta negli ultimi due anni ha segnato nel campionato svizzero, la Super League elvetica, ben 20 reti in 60 presenze.

Con diciotto reti e otto assist, Assan Torrez Ceesay, proprio nell’ultima stagione ha trascinato lo Zurigo al titolo di campione di Svizzera. L’attaccante aveva il contratto in scadenza ed era ricercato da molte società di Germania, Belgio, Turchia e Olanda. Pantaleo Corvino appena ha preso atto che l’atleta non avrebbe rinnovato con il club svizzero, si è gettato come un falco e non si è fatta sfuggire l’occasione di portare in Salento una punta che potrebbe essere la novità su cui scommettere per la stagione 2022-2023.

Ma non finisce qui. Per la fascia in dirittura d’arrivo il terzino Gianluca Frabotta, 22 anni, reduce – a causa di un infortunio – dall’ultima sfortunata stagione con l’Hellas Verona ma che aveva fatto parlare bene di sè nella Juventus allenata da Andrea Pirlo, in una stagione dove aveva collezionato ben 16 presenze sostituendo un pilastro come Alex Sandro. Frabotta è nel giro della Nazionale Under 21 di Mister Nicolato. Corvino sta trattando in queste ore con la dirigenza juventina le modalità dell’ingaggio del forte laterale che potrebbe rilanciarsi in Salento. L’ufficialità ancora non c’è ma i ben informati sono più che fiduciosi.