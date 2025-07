Calciomercato Lecce, Baschirotto verso Cremona, ufficiale l’arrivo di Ndaba

Il calciomercato estivo continua a tenere banco in casa US Lecce, con movimenti importanti che stanno ridisegnando la rosa giallorossa. La notizia delle ultime ore è l’imminente addio del capitano Federico Baschirotto, ormai a un passo dalla Cremonese. Contestualmente, il club salentino ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista irlandese Josh Ndaba dal Kilmarnock.

Baschirotto saluta Lecce dopo tre anni indimenticabili

Dopo tre stagioni intense e ricche di successi, culminate in altrettante salvezze storiche in Serie A, Federico Baschirotto è pronto a lasciare il Salento. Arrivato nell’estate del 2022 come terzino di fascia, il giocatore si è rapidamente adattato al ruolo di difensore centrale, diventando una colonna portante della retroguardia giallorossa e un simbolo di grinta e determinazione per l’intera squadra. La sua crescita è stata esponenziale, tanto da attirare l’attenzione di diversi club.

Sebbene molti si aspettassero un trasferimento in una società di maggiore blasone, è la Cremonese a essersi assicurata le sue prestazioni. Il club lombardo ha messo sul piatto un’offerta economicamente vantaggiosa per il giocatore, convincendo il difensore ad accettare la nuova sfida. Per le casse del Lecce, l’operazione si traduce in un incasso di circa 3 milioni di euro, una cifra che rappresenta una significativa plusvalenza per i salentini, considerando l’investimento iniziale. La cessione di Baschirotto lascia un vuoto importante, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo, data la sua leadership in campo e nello spogliatoio.

Ndaba, un giovane talento irlandese per il centrocampo

Contestualmente all’addio del suo capitano, il Lecce continua a muoversi sul fronte degli acquisti, puntando come di consueto su giovani talenti. È ufficiale l’arrivo di Josh Ndaba, centrocampista irlandese proveniente dal Kilmarnock. Ndaba, classe 2003, è un mediano dinamico e dotato di buone qualità tecniche, capace di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica del campo. Il suo innesto rispecchia la filosofia del club giallorosso di investire su profili giovani e promettenti, con l’obiettivo di valorizzarli e integrarli nel progetto a lungo termine.

L’arrivo di Ndaba fornisce al tecnico Di Francesco nuove opzioni e contribuisce al ricambio generazionale della rosa. I tifosi giallorossi sono ora in attesa di capire quali saranno le prossime mosse del direttore sportivo Pantaleo Corvino per completare la squadra in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di mantenere la categoria e continuare a stupire.