“Solamente Tu”, il cuore giallorosso batte più forte che mai: superata quota 5000 sottoscrizioni

Ci sono numeri che parlano più delle parole. E ce ne sono altri che raccontano storie. A soli sei giorni dall’inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, il Lecce ha già superato quota 5mila sottoscrizioni. Sono i tifosi che hanno rinnovato il proprio amore per la maglia giallorossa, che hanno scelto, ancora una volta, di esserci. Un traguardo centrato con largo anticipo rispetto alla scorsa stagione, quando la stessa quota fu toccata solo dopo undici giorni dal via.

Non è solo un dato. È il Salento che si stringe intorno ai suoi colori come una famiglia che non smette mai di credere. È la dimostrazione concreta di un legame che non conosce stagioni, né categorie.

Fino all’8 agosto, i vecchi abbonati possono confermare il proprio posto allo stadio, in una prelazione che ha il sapore del ritorno a casa. In questi giorni non sarà possibile acquistare nuovi abbonamenti o cambiare posto: chi desidera cambiare settore o acquistare un nuovo abbonamento dovrà attendere l’11 agosto, quando prenderà il via la vendita libera, attiva fino al 27 agosto.

A tutti gli abbonati – vecchi e nuovi – il Lecce riserva un omaggio speciale: la maglietta celebrativa “StoriA”, un simbolo di fedeltà per festeggiare insieme la quarta stagione consecutiva in Serie A. È più di un gadget: è il riconoscimento a chi continua, anno dopo anno, a sostenere la squadra con orgoglio e determinazione.

“Solamente Tu” non è solo uno slogan: è un invito a sentirsi parte di qualcosa di grande. In campo e sugli spalti. Perché ogni posto occupato al Via del Mare è una dichiarazione d’amore, una promessa di esserci. Sempre.