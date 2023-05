Penultima giornata del campionato di Serie A, crolla lo Spezia e il Lecce ringrazia ‘San Juric’

In attesa della sfida della domenica tra i giallorossi di Marco Baroni e i biancorossi del Monza di Raffaele Palladino, il Lecce ringrazia ancora una volta Ivan Juric, l’allenatore di quel Torino che pur non avendo nulla da chiedere al campionato, ha prima sbancato il ‘Bentegodi‘ di Verona e poi il ‘Picco‘ di La Spezia. La vittoria esterna per 4 a 0 sui bianconeri di Semplici (marcature di Karamoh, Ricci, Ilic, autogol di Wisniewski), nella giornata numero 37 del torneo di Serie A, significa tanta roba per i salentini, poiché lascia i liguri sempre a -2 dal Lecce pur avendo disputato una partita in più.

Le obiezioni a questa notizia sono tante. Si dirà che Juric è lo stesso allenatore che qualche anno fa, alla guida dell’Hellas Verona, non si oppose più di tanto al Genoa (3 a 0 per i rossoblù al termine già della prima frazione), comportamento che spedì in cadetteria la squadra salentina guidata da Mister Fabio Liverani. Si dirà, ancora, che non si può stare sempre a ‘spiare’ i risultati altrui se non si riesce a fare gioco e punti. Giusto, giustissimo. Ma a due giornate dalla fine che senso ha cercare un filo razionale del discorso? L’importante per il Lecce è salvarsi, in qualsiasi modo. Le disquisizioni e gli approfondimenti li affronteremo a fine stagione, sapendo però di far parte della massima serie anche per la stagione 2023-2024.

Sempre negli anticipi della 37esima giornata, intanto, Samp e Sassuolo pareggiano per 2 a 2, mentre Salernitana – Udinese finisce 3-2 con la vittoria in rimonta dei campani a tempo scaduto.

Questi gli altri scontri del campionato:

Fiorentina-Roma (27/5);

Inter-Atalanta (27/5);

Verona-Empoli (28/5);

Bologna-Napoli (28/5);

Monza-Lecce (28/5);

Lazio-Cremonese (28/5);

Juventus-Milan (28/5).

L’ultima di campionato

Di seguito tutte le sfide dell’ultima di campionato, giornata numero 38, partite che si giocheranno in concomitanza di orario, ovvero alle ore 15.00 del 4 giugno prossimo:

Atalanta – Monza;

Cremonese – Salernitana;

Empoli – Lazio;

Lecce – Bologna;

Milan – Verona;

Napoli – Sampdoria;

Roma – Spezia;

Sassuolo – Fiorentina;

Torino – Inter;

Udinese – Juventus.