Serie A, lotta per la salvezza. Perdono tutte, distacchi invariati e domenica Lecce – Hellas Verona

Nella lotta salvezza del campionato di calcio italiano, il turno infrasettimanale non sposta gli equilibri. Perdono Lecce, Spezia, Verona e Sampdoria contro Juventus, Atalanta, Inter e Torino. Il calendario di Serie A si sta proprio divertendo. Se di mercoledì, nella giornata numero 33, ha messo le big contro le piccole – ed è finita con la sconfitta di tutte le squadre di bassa classifica tranne la Cremonese di Ballardini che ha racimolato un punticino contro il Milan di Pioli -, nel fine settimana le ultime della classe impegnate per non retrocedere se la vedranno tra di loro.

Il big match per la salvezza sarà quello di domenica 7 maggio alle 20.45 al Via del Mare tra il Lecce di Baroni e il Verona di Zaffaroni. Due sconfitte diverse, quelle di provenienza. I giallorossi hanno ben figurato contro la Juventus di Max Allegri che in alcuni momenti è stata messa alle corde ed ha trovato la vittoria solo per una perla su punizione di Paredes ed un gol del redivivo Vlahovic dopo il pari su rigore di Ceesay. I Salentini escono a testa alta dall’Allianz Arena ed anche se i complimenti non fanno punti, quella di Baroni è sembrata una squadra in salute che non ha perso la bussola del gioco (leggi la cronaca e le pagelle del match).

L’Hellas di Zaffaroni è stata invece disintegrata dall’Inter di Inzaghi ed ha perso in casa per 6 a 0. I gialloblù al termine del match hanno chiesto scusa ai tifosi per le doppiette di Lautaro e Dzeko, per la rete di Calhanoglu e per l’autogol del centravanti Gaich. Mai in partita, i Veneti sono sembrati senza senso dell’orientamento in campo. Certo, il divario sul rettangolo verde era tanto, ma ci si aspettava di più da Faraoni e compagni.

Lecce e Verona domenica sera giocheranno sapendo già il risultato di Cremonese Spezia che si sfideranno allo Stadio Zini sabato 6 maggio alle 20.45.