Mischione salvezza, 7 squadre in 5 punti. E alla prossima Sassuolo-Frosinone e Lecce-Verona

Al Lecce di Mister D’Aversa non è bastato il pari in terra ciociara contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco per dirsi fuori dalla mischia salvezza (la cronaca del match). Le vittorie dell’Hellas Verona contro il Sassuolo di Ballardini e del Cagliari in trasferta contro l’Empoli di Nicola hanno risucchiato tutte le pretendenti in un vortice pericolosissimo. Un mischione in cui, dando per staccata la Salernitana ferma a 14 punti e con la grana Dia messo fuori rosa, si contano 7 squadre in 5 punti.

Lecce ed Empoli a 25 punti, Frosinone e Udinese 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20.

La 28esima giornata sarà un appuntamento decisivo per fare chiarezza sulla volata finale. Infatti sabato 9 marzo, alle ore 15.00 se la vedranno in due big match Sassuolo- Frosinone e Cagliari-Salernitana. Domenica 10 marzo, nel lunch match delle 12.30 il Lecce sfiderà il Verona dell’ ex Baroni che sta facendo miracoli dopo lo smembramento della squadra scaligera nel mercato di gennaio per esigenze di cassa. L’Empoli farà visita alle 15.00 al Milan di Pioli e lunedì 11 marzo l’Udinese di Cioffi giocherà all’ Olimpico contro la Lazio di Sarri.