Simone Greco, dalle bocce con il nonno al terzo posto nei campionati italiani juniores

Chi l’ha detto che le bocce siano un gioco solo per i più anziani? Simone Greco, 14 anni, martanese doc, insieme a tanti suoi coetanei, è la dimostrazione di come quello sport, antico e moderno al tempo stesso, possa essere praticato da talenti e non in giovane e giovanissima età.

Il ragazzo (nella foto di copertina a destra) ha conquistato il terzo posto nella categoria Under 15 ai Campionati italiani Juniores disputati domenica scorsa a Trevi, in provincia di Perugia.

La passione è stata ereditata dal nonno che oltre ad aver ‘bocciato’ ha fatto anche l’arbitro prima di fermarsi ai box per un problema alla spalla.

I primi tiri sono stati fatti nel campetto dell’oratorio a cui poi ha fatto seguito l’impegno nella grande famiglia della Bocciofila Martanese: ‘Per caso mi sono trovato a provare nei campetti dell’oratorio e ho capito il perché a mio nonno piaceva tanto questo sport . Così mi sono presentato al bocciodromo e ho iniziato ad allenarmi. Ormai gioco da circa cinque anni e non ho intenzione di smettere’.

Da qui il passo è stato breve fino ad arrivare alla prima vittoria a livello nazionale.

Ovviamente la conquista del podio ha una dedica speciale ed è stata indirizzata proprio a quel nonno a cui Simone ha carpito non solo la passione ma anche qualche piccolo segreto.

Oltre al nonno, chiaramente, ad essere contenti sono anche i genitori: ‘Non si aspettavano una vittoria – dice un emozionato Simone Greco – anche perché per me è la prima volta che partecipo ad una gara in singolo’.