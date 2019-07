Campionati nazionali di nuoto, sabato a Santa Caterina la tappa del “Swim Race Salento”

Grande appuntamento in programma il prossimo sabato 13 luglio nelle acque di Santa Caterina. La marina di Nardò, infatti, ospiterà una tappa dei campionati nazionali di nuoto, allestita nello specchio d’acqua del circolo nautico “La Lampara”.

Il mare salentino, così, sarà il palcoscenico del Meeting Nazionale “Swim Race Salento”, e del mezzofondo sprint da 1.8 chilometri per il Circuito Regionale “Open Water Fin Challenge Puglia”.

La tappa (l’unica in Salento per questa estate 2019), prenderà il via alle ore 10:30, ed è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), alla quale il circolo nautico “La Lampara” è affiliata.