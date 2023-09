Campionato Primavera: Sampdoria – Lecce 2-2. I giallorossi in 9 agguantano il pari al 92′

Un Lecce Primavera volenteroso ma impreciso, che chiude la partita in 9 uomini per le espulsioni di Vulturar e Casalongue, riesce a pareggiare per 2 a 2 la sfida contro una’tosta’ Sampdoria. E deve dire grazie a Lampinen-Skaug (che con un miracolo salva il risultato al 96′) e a Pascalau (che pareggia al 92′) se non torna dalla Liguria con una brutta sconfitta.

Gli uomini di Federico Coppitelli erano passati in vantaggio su rigore grazie alla trasformazione al minuto 32 di Dario Daka, ma le numerose incertezze difensive e la scarsa capacità di concretizzare in attacco le occasioni create (colossali quelle ad inizio ripresa) hanno rischiato di costare care ad un gruppo che deve crescere molto e in fretta. I Doria hanno prima pareggiato al 42′ con Chilafi e poi l’hanno ribaltata con Polli su penalty al 56′.

Solo la caparbietà di Pascalau al 92′ con incornata su croas evita la sconfitta contro i Doria che, per non farsi mancare nulla, chiudono la sfida in dieci uomini.

Se c’è un errore che si può fare commentando la nuova squadra allestita da Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera è quello di paragonarla con i campioni di Italia dello scorso anno. Bisogna invece resettare e giudicare ciò che si ha davanti. Certo, bisogna pretendere che al talento dei vari Casalongue, Addo, Jemo faccia seguito la cattiveria agonistica, al momento un optional per molti giallorossi.

Le pagelle

Lampinen Skaug: 6,5

Munoz: 6

Pascalau: 6,5

Addo:s.v.

dal 32′ Casalongue: 5

Smajlovic: 6

Baxter: 6

dal 61′ Minerva: 6

Vulturar: 5,5

Mc Jannet: 6

Daka: 7

Jemo: 5

Kodor: 5

dal 74′ Bruhn: 6