Campionato Primavera, Fiorentina – Lecce 0-2. McJannet e Agrimi fanno volare i giallorossi

Il Lecce Primavera di Federico Coppitelli non si ferma più. Dopo la bella vittoria casalinga contro l’Empoli i salentini si ripetono fuori sede, in Toscana, con lo stesso risultato. Un 2 a 0 ai danni della Fiorentina di Mister Galloppa maturato nella ripresa con i gol di Ed McJannet al 71′ (l’irlandese, ex Luton, è alla terza marcatura consecutiva) e Matteo Agrimi al 74′. I meriti, a dire il vero, sono tutti del danese Jepp Corfitzen che sulla fascia destra è sempre imprendibile e offre assist a tutti. Il Lecce potrebbe anche triplicare all’ 80′ ma Corfitzen per una volta fa l’egoista e non vede il libero Burnete che avrebbe potuto timbrare con facilità.

I progressi della squadra di Coppitelli proseguono speditamente. La solidità della linea mediana (Samek – Vulturar – MC Jannet) consente ad un attacco esplosivo di divertirsi (Agrimi sta riuscendo anche a segnare). Finalmente la difesa si è quadrata, Minerva è sempre più negli schemi (bravo nei tagli verso l’interno) e Addo non si è mai distratto. Borbei dà sicurezza al reparto anche se gli arrivano pochi tiri.

Coppitelli sta dimostrando di essere un top allenatore per la categoria, in grado di valorizzare ciò che la società gli mette a disposizione.

Pagelle

Borbei: 6,5

Minerva: 6,5

Pascalau: 7

Pacia: 7

Addo: 6,5

McJannet: 8

Vulturar: 7

Samek: 6,5

Corfitzen: 8

dall’ 82′ Munoz: s.v.

Burnete: 6,5

Agrimi: 7,5

Classifica

Il Lecce, che nelle ultime 5 partite ha conseguito 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, si proietta verso la metà classifica dopo l’inizio horror raggiungendo la Sampdoria a 14 punti.

Foto di copertina di Andrea Stella per Us Lecce.