Campionato Primavera, Fiorentina – Lecce 2-0. Giallorossi giù di tono, la Viola segna un gol per tempo

Periodo non positivo quello della Primavera del Lecce di Mister Coppitelli che perde per 2 a 0 la sfida di Sesto Fiorentino contro la squadra allenata da Mister Alberto Aquilani.

Un gol per tempo da parte dei viola che stendono al tappeto il Lecce che nelle ultime 4 partite ha raccolto solo due punti, frutto dei pareggi con Torino e Juventus e delle sconfitte contro Milan e Fiorentina. I salentini restano sempre in testa alla classifica ma con 4 punti di vantaggio sul Toro.

Partita sottotono dei giallorossi che non hanno brillato in nessuno degli uomini di punta: Burnete ha avuto un paio di spunti e ha colpito una traversa nel secondo tempo ma siamo lontani dagli standard a cui il rumeno ha abituato la platea. Giù di corda anche Corfitzen e Dorgu, Berisha e Munoz. E pensare che la Fiorentina è rimasta in 10 per quasi tutta la ripresa a causa dell’espulsione del bulgaro Dimo Krastev, ma il Lecce non ne ha saputo approfittare.

I gol viola portano la firma del napoletano Ciro Capasso al 27′ su rigore e del gioiellino Lorenzo Amatucci al 70′ su punizione all’incrocio (nulla da fare per Borbei).

Belle prestazioni di Berti e Toci per i viola. Discreta la prova dell’arbitro Nicolini.

