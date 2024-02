Campionato Primavera, Frosinone-Lecce 2-1. Giallorossi distratti e inconcludenti perdono con l’ultima della classe

Il primo Lecce Primavera dell’era post Vulturar non é un granché. Yilmaz che lo dovrà sostituire e di cui si dice un gran bene oggi ovviamente era un pesce fuor d’acqua e i salentini allenati da Coppitelli rimediano una brutta figura contro il Frosinone ultimo della classe perdendo per 2 a 1.

I ciociari dell’ex tecnico giallorosso Gregucci, con il duo d’attacco Selvini-Luna e con quell’autentico motorino che è Bouabre, hanno dimostrato di essere una squadra che può ancora sperare di risalire la china dopo un girone d’andata orribile.

I giallorossi dal canto loro hanno fatto capire che i problemi di equilibrio tattico e di personalità sono rimasti ancora.

I gol: al 20′ Luna porta in vantaggio i laziali e al 35′ Molignano raddoppia. Il Lecce non è mai pericoloso e Jemo non è Burnete. Al 66′ su rigore Daka accorcia le distanze ma l’espulsione al 72′ dell’ irlandese Mc Jannet per doppio giallo spegne ogni velleità di rimonta. Nel finale solo una punizione del solito Daka sulla barriera.

Le pagelle

Borbei: 6

Esposito: 5,5

Pascalau: 5,5

dal 46′ Davis: 6

Pacia: 5,5

Corfitzen: 5

Yilmaz: 5

dal 46′ Minerva: 5,5

Samek: 5,5

Mc Jannet: 5,5

Daka: 6,5

Jemo: 5

dal 46′ Kodor: 5

Agrimi: 6

La classifica

Con la vittoria sui salentini il Frosinone sale a 10 punti; il Lecce si ferma a 20. Bologna e Monza hanno 18 punti ma con una partita in meno.