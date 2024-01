Campionato Primavera, Lecce-Genoa 3-2. Tripletta di Corfitzen, giallorossi a +14 sul Frosinone

Il Lecce Primavera di Coppitelli ha la meglio sul Genoa di mister Agostini al termine di una gara avvincente che si è risolta nel finale quando i liguri sono rimasti in dieci. Treva due per i salentini che salgono a quota 17, +14 dal Frosinone sempre piu fanalino di coda dopo la sconfitta per 3a 1 contro la Sampdoria.

Giallorossi costretti a inseguire due volte, ma ci ha pensato Corfitzen a riportare prima le cose in pari e poi a far mettere la freccia del sorpasso ai salentini. Una tripletta con cui il danese si candida al salto stabile nella prima squadra, in cui questo talento certamente non sfigurerebbe.

Le marcature

Ekhator al 17′ porta in vantaggio i rossoblù su incertezza di Vulturar. Corfitzen pareggia al 47′ ma Romano riporta avanti i liguri su rigore al 49′ per fallo di Borbei sullo stesso Romano. Ancora Corfitzen al 60′, di forza e di classe, porta il match sul pareggio. L’espulsione del centrale genoano Cissè libera spazi al Lecce mentre salgono in cattedra Burnete, Samek e Corfitzen. Il portiere rossoblù Calvani è più volte decisivo ma proprio il danese al 92′ porta il risultato sul 3-2 finale.

Le pagelle

Borbei: 6

Esposito: 6

Pacia: 6,5

Pascalau: 6,5

dal 46′ Addo: 6,5

Minerva: 6,5

Agrimi: 6

Vulturar: 6

dal 46′ Samek: 6,5

Mc Jannet: 6

Daka: 6

Burnete: 6,5

Corfitzen: 8