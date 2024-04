Campionato Primavera, Lecce-Sassuolo 1-1. Metaj risponde a Knezovic e i giallorossi la riagguantano all’88’

Finisce con il risultato di 1-1 l’anticipo del Campionato Primavera 1 tra il Lecce di Federico Coppitelli e il Sassuolo di Emiliano Bigica, rispettivamente 14esima e quinta forza del torneo. I giallorossi al Deghi Center di San Pietro in Lama fanno un passo avanti in classifica ma indietro nel gioco. Certo, i neroverdi erano avversario ostico, capace di non far giocare gli avversari con il 4-3-1-2 avvolgente ma i salentini avrebbero potuto fare qualcosa in più soprattutto in avanti.

Coppitelli ha schierato Borbei in porta, la linea difensiva con Russo, Pacia, Esposito e Addo, il centrocampo con Ylmaz e Samek, la trequarti con Daka, McJannet e Il rientrante Corfitzen, l’attacco con Burnete.

Gli emiliani sono passati in vantaggio sul finire della prima frazione grazie alla marcatura del fantasista Knezovic. Nella ripresa partita bloccata, bloccatissima. Helm è subentrato a McJannet al 79′ e contemporaneamente Metaj ad Agrimi. E proprio il giovane albanese all’88’ ha trovato l’angolino con un tiro da fuori che ha battuto imparabilmente Theiner. Il Sassuolo ha chiuso in 10 per l’espulsione di Bruno, mentre nella prima frazione al 29′ Agrimi aveva sostituito lo sfortunatissimo Corfitzen.

Classifica

Fiorentina 33 punti, Juventus e Lecce 32, Sampdoria 25, Bologna 24, Monza 23, Frosinone 21.

La prossima giornata

Il 14 aprile il Lecce sarà ospite della Lazio nella sfida delle 10.45. La Juventus incontrerà alle 13.00 del 13.04 la Roma, seconda in classifica. Il Frosinone, stessa ora – stessa data, se la vedrà con il Genoa. Il Bologna, che nella giornata odierna ha surclassato per 3 a 0 la Juve di Monterò, sfiderà a Bogliasco la Sampdoria invischiata nella lotta salvezza.

Si resta in attesa del posticipo di lunedì 8 aprile, quando alle 14.30 si scontreranno in Brianza Monza e Fiorentina.