Campionato Primavera, Lecce – Empoli 2-0. Salomaa – Daka e i giallorossi volano

Il Lecce Primavera di Federico Coppitelli batte per 2 a 0 l’ Empoli di Mister Buscè e rinsalda un primo posto in graduatoria grazie anche al passo falso del Frosinone che perde in casa con il Cesena fanalino di coda. A risolvere il match per i giallorossi ci pensa il finlandese Henri Salomaa, 20 anni compiuti da poco, ala destra di cui si dice un gran bene e che sta crescendo alla corte di Pantaleo Corvino. Nel finale poi la chiude Dario Daka che è qualcosa di più di una promessa.

In attesa del posticipo del lunedì di Serie A tra l’Empoli di Zanetti e il Lecce di Marco Baroni, il calendario del campionato Primavera ha regalato la stessa sfida tra salentini e toscani che si sono sfidati al Deghi Center in un clima estivo più che primaverile.

Match bloccato per quasi tutta la sua durata con i toscani che hanno imbrigliato la manovra dei Salentini scesi in campo con Borbei in porta, Hasic, Lemmens, Dorgu e Munoz in difesa, Volturare, Berisha e Samek in mediana, Salomaa, Burnete e Corfitzen in attacco.

Nella prima frazione solo tiri dalla distanza di Dorgu per i leccesi e di Fini per i toscani che non impegnano i portieri.

A sbloccare il match un colpo di testa di Salomaa che anticipa l’estremo difensore avversario Fantoni dopo un cross dalla trequarti. Poi la solita girandola di cambi che non ha spostato l’inerzia della sfida con Mc Jannet e Daka al posto di Samek e Corfitzen. E proprio Daka, partito in slalom dal centrocampo, ha vinto un rimpallo e ‘bucato’ la porta empolese per la seconda volta.

I giallorossi di Coppitelli volano a +7 su Frosinone e Torino e se la vedranno sabato 8 aprile alle ore 12.00 contro il Bologna in terra emiliana.