Campionato Primavera, Torino – Lecce 1-1. Giallorossi a +8 sulla Fiorentina

La Primavera del Lecce di Coppitelli pareggia al Silvio Piola di Torino per 1 a 1 contro i pericolosissimi granata del duo d’attacco Dell’Aquila – Pellegri. Partita più difficile del previsto in cui i salentini hanno chiuso addirittura in 9. Due espulsioni da parte del Sig. Arena che hanno influito sul risultato finale, visto che quella di Vulturar è maturata alla fine della prima frazione e quella di Burnete alla fine del match quando i giallorossi sembravano in grado di lottare ancora per i 3 punti. Adesso i punti di vantaggio del Lecce sulla seconda in classifica, la Fiorentina di Alberto Aquilani che ha trionfato ieri sul già retrocesso Cesena, sono 8.

Accade tutto nel finale, dopo una partita di grande sofferenza dei giallorossi in inferiorità numerica a causa dell’espulsione del centrocampista rumeno. All’85’ il Lecce va in vantaggio con un gol del difensore belga Mats Lemmens che anticipa tutti e capitalizza una punizione conquistata dalla poderosa sgroppata di Salomaa interrotta ai limiti dell’area granata. Il vantaggio dura solo due minuti. Su un calcio d’angolo, Corona, subentrato a Pietro Pellegri, brucia Samek e Borbei e infila il pari.

L’espulsione di Burnete complica i quattro minuti di recupero, ma il Lecce di Coppitelli è troppo solido per conoscere la parola sconfitta. Anche in nove uomini.