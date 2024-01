Campionato Primavera, Roma-Lecce 2-1. Salentini indolenti, Burnete su rigore non basta

Con i gol di Louakima al 44′ e Misitano al 60′, la Roma Primavera allo stadio Tre Fontane supera il Lecce di Coppitelli che timbra soltanto al 90′ su un rigore trasformato dall’ abulico Burnete. I salentini al 95′ vanno addirittura vicino al pareggio: il colpo di testa di Kodor indirizzato all’ incrocio dei pali su calcio d’angolo viene neutralizzato con un colpo di reni dal portiere capitolino, in un’ area di rigore affollatissima in cui si trovava anche il portiere salentino Borbei alla disperata ricerca del gol del 2-2.

Ciò detto per do ere di cronaca, va comunque evidenziato che il risultato è più che giusto. Anzi, a dirla tutta, abbiamo assistito ad una delle peggiori performance dei giovani giallorossi con alcuni giocatori che hanno rasentato l’indisponenza in campo.

La Roma dopo averci strappato al Via del Mare la Supercoppa di Lega ci porta via questi tre punti in Campionato. Secondo ko consecutivo dei giallorossi per una stagione difficile, con una squadra in costruzione e a cui mancano i colpi e forse l’impegno dei ‘senatori’, quelli da cui è doveroso aspettarsi di più.

La classifica

Dopo 16 giornate il Lecce è a quota 14 punti in classifica, insieme a Fiorentina, Monza e Bologna (i felsinei hanno una partita in meno, però). Fortunatamente per i giallorossi il Frosinone è a quota 3, ultimo in classifica dopo la sconfitta odierna per 0-2 contro il Milan di Ignazio Abate. E a retrocedere sarà un solo club in questa stagione…

Le pagelle

Borbei: 6

Pascalau: 6

Pacia: 6

Esposito: 5,5

Agrimi: 5,5

Samek: 5

Vulturar: 6

Mc Jannet: 5

Daka: 5,5

Helm: 5

Burnete: 5

dal 76’Minerva: s.v.

dal 64′ Kodor: 6

dal 76′ Davis: s.v.

dal 90’Jemo: s.v.