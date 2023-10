Campionato Primavera, Torino – Lecce 6-1. I giallorossi crollano, non incidono Burnete e Faticanti

Nemmeno gli innesti di Burnete e Faticanti che dalla prima squadra sono stati mandati in Primavera ad aiutare la nuova nidiata di Mister Coppitelli servono a risollevare il Lecce, un Lecce che non ha mai vinto nella stagione 2023-2024 e che staziona in fondo alla classifica al penultimo posto. Contro il Torino finisce con un pessimo 6-1 in favore dei granata che fotografa lo stato degli ex campioni d’Italia, ancora in costruzione e lontani da standard accettabili di gioco, anche alla luce di una Youth League che, anche se appare essere una competizione prestigiosa, drena comunque energia e limita gli allenamenti neecessari a costruire il nuovo ciclo.

Salentini mai in partita al ‘Valentino Mazzola’. L’unico scatto di orgoglio con Vulturar che al 37′ infila all’incrocio dei pali sul 3 a 0 per i granata e fa immaginare una difficile rimonta, ma i piemontesi segnano all’inizio della ripresa e mandano in fumo i sogni. I gol torinesi di Padula (al 4′ su rigore e al 25′), Della Valle al 13′, Savva al 63′, Acar al 67′, Ruszel 76′.

Le pagelle

Lampinen Skaug: 5

Minerva: 4,5

Smajlovic: 5

Pascalau: 5

Munoz: 5

Agrimi: 5

Vulturar: 6

Faticanti: 5

Mc Jannet: 5

Kodor: 5

Burnete: 5

dal 50′ Jemo: 5

dal 65′ Sangiorgio: s.v.

dal 65’Zivanovic: s.v.

dal 78′ Casalongue: s.v.

Risultati della giornata nr. 6

Monza-Cagliari: 2-4

Verona-Empoli: 0-0

Frosinone-Fiorentina: 0-1

Sassuolo-Roma: 3-2

Sampdoria-Inter: 1-1

Bologna-Genoa: 0-1

Milan-Atalanta: 3-1

Lazio-Juventus: 0-0

Torino-Lecce: 6-1

Classifica

Milan 16, Inter 14, Empoli e Lazio 11, Sassuolo, Cagliari e Roma 10, Torino 9, Verona, Genoa e Sampdoria 8, Juventus e Atalanta 7, Monza 6, Fiorentina 5, Bologna 4, Lecce 3, Frosinone 0.