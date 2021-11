Cerignola – Nardò 1-1. Capitan De Giorgi regala il pari ai granata

Il Nardò conferma i progressi registrati dopo il cambio di panchina tra Ciullo e De Candia e, dopo la vittoria di domenica scorsa sul Lavello, strappa un punto pesante sul campo del Cerignola. I granata vanno sotto di un goal in apertura ma riescono ad agguantare il pareggio nei minuti finali con capitan De Giorgi. Nonostante il punto conquistato, il Toro resta fermo al terzultimo posto in classifica.

Formazione iniziale

Mister De Candia, squalificato e sostituito in panchina da mister Manca, conferma la stessa formazione che ha battuto il Lavello con Petrarca tra i pali, De Giorgi, Porcaro, Mileto e Dorini sulla linea difensiva, Van Ransbeeck, Mengoli e Alfarano in mediana, Mancarella dietro il tandem offensivo composto da Cristaldi e Puntoriere.

Primo tempo

Al 6′ il Cerignola passa subito in vantaggio: Achik sblocca il risultato direttamente su calcio di punizione con una parabola dai 30 metri che colpisce il palo e si deposita in rete. Il Nardò fatica a reagire e sono i padroni di casa a sfiorare ancora il gol con Mincica, la cui conclusione viene murata da De Giorgi, e con l’ex di turno Malcore che, allo scadere del primo tempo, supera Mileto in velocità e si invola verso la porta dove il suo tiro è provvidenzialmente parato da Petrarca. Si va negli spogliatoi con il Cerignola in vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa sono sempre i gialloblù a tenere le redini del gioco e a sfiorare il raddoppio in apertura: al 47′ Dorval va al cross che viene deviato da Mileto rischiando l’autogol, bravo Petrarca a salvare in extremis. Al 63′ Malcore si libera in area e tira, palla di poco al lato. Il Nardò riesce a contenere gli attacchi del Cerignola grazie ad una circolazione del pallone più fluida e ad un possesso più articolato e con il passare dei minuti sfiora il pareggio prima al 70′ con Puntoriere che sfiora il palo con una conclusione ravvicinata e due minuti più tardi con l’argentino Cristaldi che colpisce il palo. A tre minuti dal termine arriva il pareggio granata con De Giorgi che svetta in area su calcio d’angolo e batte Tricarico.

Nel prossimo turno, in programma domenica 7 novembre, il Nardò ospita la Mariglianese nella gara valevole per la 10a giornata di campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 9ª giornata

Audace Cerignola – Nardò 1-1

Bitonto – Team Altamura 2-1

Brindisi – Fasano 0-1

Francavilla – Nola 1-1

Lavello – Gravina 3-3

Mariglianese – Casarano 2-0

Nocerina – Casertana rinv.

Rotonda – Molfetta 3-0

Sorrento – San Giorgio 3-1

Virtus Matino – Bisceglie 0-1

Classifica

Bitonto 23, Nocerina 17, Lavello 17, Casertana 16, Francavilla 16, Audace Cerignola 15, Fasano 14, Molfetta 13, Casarano 12, Mariglianese 12, Bisceglie 12, Sorrento 12, Gravina 10, Nola 10, Rotonda 9, Team Altamura 8, Virtus Matino 8, Nardò 8, San Giorgio 4, Brindisi 1

(Photo credits: @Piero Cardone)