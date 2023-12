Ciro e Michele, due bandiere giallorosse che sventolano ancora

Sono passati 40 anni da quando un terribile incidente stradale strappò la vita a due bandiere del calcio leccese, Michele Lorusso e Ciro Pezzella. La morte dei due calciatori giallorossi segnò uno spartiacque tra il Lecce del passato e quello delle grandi imprese degli anni successivi, e ancora oggi rappresenta un momento da ricordare e celebrare con massimo sentimento.

Fu la paura di volare che, indirettamente, provocò la morte dei due giocatori. Per non prendere l’aereo scelsero di raggiungere in auto la stazione ferroviaria di Bari, dove in treno avrebbero raggiunto Varese per la partita della 13^ giornata di campionato. Un campionato straordinario per il Lecce, il migliore in assoluto dopo l’approdo in serie B di otto ani prima, che si concluse con un 4° posto ad un soffio dalla promozione e con tanto di profumo di serie A, un sogno che sarebbe diventato realtà l’anno successivo.

Quell’83-84 era la prima stagione di Eugenio Fascetti sulla panchina del Lecce e a Varese il giorno dopo la morte di Michele e Ciro, Fascetti avrebbe giocato proprio contro la sua ex squadra, quella che gli consentì di mettersi in luce in Serie B come allenatore di belle speranze.

Era un Lecce solido, quello nel quale Lorusso e Pezzella giocavano, forte e spettacolare, entrambi giocavano nelle file dei giallorossi da molto tempo. Lorusso, autentico recordman, quasi da sempre, di certo da una vita. Pezzella vecchia gloria anni prima e reduce da brevi parentesi nella Sampdoria e nell’Avellino tornò a Lecce nell’82, quando la squadra era allenata da Mariolino Corso.

Lorusso, il barese più amato dai leccesi, fu protagonista della gloriosa annata del Lecce “spaccatutti” di Mimino Renna quando nel ‘76 vinse il Campionato di serie C, la Coppa Italia di C e la Coppa Italo Inglese.

Pezzella, il cui nome svelava l’appartenenza alla terra napoletana, invece, arrivò l’anno dopo, nel primo anno di B del Lecce dopo quasi trent’anni di serie C, in un magnifico campionato che si risolse ad un passo dalla zona promozione e che viene ricordato per la famosa performance in Coppa Italia, quando il Lecce di Renna, Lorusso e Pezzella eliminò il Torino Campione d’Italia in carica.

Per poco i due difensori non festeggiarono la storica promozione in serie A del 1985. La sorte ha voluto così, ma gli appassionati di calcio e i tifosi del Lecce li ricordano ancora e ne celebreranno la memoria con una Santa Messa.

Per ricordare Michele Lorusso e Ciro Pezzella, Don Sandro Quarta celebrerà una Messa in memoria dei due calciatori… Scomparsi in un tragico incidente. L’appuntamento è nella Chiesa San Sabino sabato 2 dicembre, alle ore 17.00.