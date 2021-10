Equitazione, la Puglia protagonista al concorso nazionale di Completo con tre giovanissime

La Puglia nel concorso nazionale di Completo, specialità olimpica di Equitazione, non compariva da più di 20 anni, ma questa volta non solo c’è ma conta di rimanerci a lungo grazie ad un progetto strutturato negli ultimi tre anni da Antonio Rosato, pluricampione nazionale di Cross Country con la federazione FiteTrec e gestore del centro equestre L’Ilatro a Cavallino.

Il Concorso Completo di Equitazione (noto anche come concorso completo) è una disciplina che prevede il superamento di tre prove: una ripresa di dressage, una prova di salto ostacoli ed una prova di cross-country, ognuna delle quali richiede specifiche abilità del binomio cavallo/cavaliere, che evidenziano sia il grado di addestramento, che le doti fisiche e mentali dei binomi.

È proprio nel magnifico scenario dell’Ippodromo di Tor di Quinto a Roma, dal 15 al 17 Ottobre, si è scritto un capitolo che rimarrà nella storia del completo pugliese.

Tre giovanissimi binomi (Sofia Fiore, 15 anni, con M.Eco, Francesca Spedicato, 16 anni, con MHS Secret Garden e Ludovica Lisi, 15 anni, con Troll di Santa Marta) hanno sfoderato, con coraggio, tutta la loro tenacia, condita da ottima tecnica per valorizzare il lavoro svolto ed andarsi a piazzare sul podio della prima e seconda Categoria previste dalla disciplina. Per tutte e tre è stato un susseguirsi di emozioni nelle giornate di gara, andando a scalare la vetta giorno per giorno.



Sofia Fiore ed M.Eco, 2º posto in Categoria 2 A ed 11º su 40 nella classifica individuale nazionale. Francesca Spedicato e MHS Secret Garden, 4º posto in Categoria 2 A. Ludovica Lisi e Troll di Santa Marta, 2º posto in Categoria 1°.

I risultati conteggiati in ottica di squadra sono valsi, come detto, il 5º posto nella Categoria a Squadre, imponendo la Puglia davanti a Regioni come Toscana ed Emilia Romagna che per la loro storia vantavano un numero maggiore di binomi anche con maggiore esperienza e grado.

L’equitazione, pur essendo da sempre considerato uno sport elegante e sano, perché avvicina i bambini alla natura, non gode di grande stampa per così dire, ma rimane comunque una realtà di richiamo ed interesse internazionale, e su questo palcoscenico ormai ci sono anche la Puglia ed il Salento.