Lecce contro il Parma nella sfida di Coppa, l’analisi della gara

Questo pomeriggio, al Via del Mare, i giallorossi saranno impegnati nei sedicesimi di finale di Coppa Italiacontro il Parma. La gara non sarà affatto semplice, nonostante le differenti categorie in cui giocano le due squadre. Da un lato, c’è un Lecce che è stato sorprendente a tratti in questa prima fase di campionato. Dall’altra c’è una schiacciasassi della cadetteria. Infatti, il Parma di mister Pecchia è primo in solitaria nel campionato di Serie B con ben cinque punti di distacco dalla seconda in classifica.

I giallorossi hanno fame di vittoria. L’ultima volta risale a più di un mese fa, quando Oudin regalò i tre punti contro il Genoa. Nelle ultime cinque giornate, il Lecce ha conquistato solo due punti, frutto di tre sconfitte e due pareggi. Un magro bottino che non fa bene al morale dell’ambiente e del gruppo squadra. Tutt’altra musica in casa dei ducali. La squadra di mister Pecchia ha inanellato otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Nel weekend appena trascorso, i gialloblù si sono imposti in casa dell’Ascoli con un sonoro 1 a 3.

Sarà una sfida dal sapore particolare per mister D’Aversa. Parma ha rappresentato il suo trampolino di lancio. Sulla panchina degli emiliani, conquistò due promozioni dalla serie C alla serie B e poi dalla serie B alla serie A. Un’impresa grandiosa che gli ha permesso di entrare nel cuore dei parmigiani. Eppure, nella sua seconda esperienza, qualcosa si è incrinato. Nella stagione 2020/2021, diede il cambio proprio a mister Liverani, ex Lecce. La stagione si concluse con 1 sola vittoria, 5 pareggi e ben 16 sconfitte, decretando la retrocessione in Serie B. Incredibilmente, mister D’Aversa non ha mai incontrato il Parma da avversario. Questo pomeriggio sarà la prima volta in assoluto.

Qualcuno ricorderà mister Pecchia ai tempi della Serie C. Proprio con il suo Latina, nella stagione 2012/2013, nella semifinale di andata di Coppa Italia Serie C, rifilò un sonoro 0 a 2 al Lecce di mister Toma. In realtà, mister Pecchia è stato un valido avversario anche nelle apparizioni sulla panchina delle Cremonese. Fu sconfortante la sconfitta per 3 a 0 allo Zini, rifilata dai grigiorossi nella prima giornata di campionato della stagione 2021/2022. Tutt’altra storia nella gara di ritorno. Il Lecce di mister Baroni superò per 2 a 1 la Cremonese con rete di Gallo e autogol di Okoli.

Sarà la sfida degli ex anche tra le file dei giocatori. In casa Lecce, Dermaku e Sansone vestirono la maglia dei ducali in due momenti storici. Sansone arrivò in Emilia nell’estate del 2012 gustando la Serie A per ben due stagioni. Dermaku, invece, si è reso protagonista nel ritorno in A del Parma nella stagione 2019/2020 inanellando sedici presenze. Attualmente, nella rosa dei ducali, c’è una vecchia conoscenza dei giallorossi: Gianluca Di Chiara. Nella terza stagione del Lecce in Lega Pro, il laterale sinistro disputò otto presenze siglando anche un gol.

Lecce-Parma, da sempre, ha il sapore di sfide incredibili ed emozionati. Il comune denominatore tra gli incontri con gli emiliani è sempre stato un simbolo: Javier Chevanton. Ricordate il suo gol all’esordio con la maglia giallorossa? Agosto 2001, gioco d’astuzia al grande Frey e gol sotto la nord. Poi ancora: febbraio 2011, gol allo scadere di testa e vittoria per i giallorossi. Questa è storia. Tra poche ore, si scriverà un’altra pagina di calcio e di racconti.