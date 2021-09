Lecce, a Crotone la prima gioia esterna. Di Mariano e Strefezza super, le pagelle

Dopo aver acciuffato all’ultimo secondo la vittoria con l’Alessandria, questa sera la formazione di Baroni ha conquistato i primi tre punti in trasferta di questo campionato vincendo e convincendo contro il Crotone di mister Modesto (leggi la cronaca del match).

Primo tempo perfetto dei salentini, che, passati in vantaggio con Di Mariano con un bel diagonale mancino, trovano il raddoppio con lo stesso numero 10 giallorosso che si fa trovare pronto sul secondo palo ben servito da Strefezza. Nella ripresa timida reazione del Crotone contenuta bene dalla retroguardia salentina. Chiude la partita il gol di Strefezza in contropiede che ammutolisce definitivamente lo “Scida”.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Gabriel: 6

Impegnato davvero ben poco dagli attaccanti del Crotone anche grazie alla sua difesa che lo protegge al meglio.

Gendrey: 6,5

Bene il francese che termina la partita con i crampi dopo aver dato davvero tutto. Grande corsa e ottime diagonali difensive.

Lucioni: 7

Fa valere tutta la sua esperienza e concede davvero pochissimo a Maric e Cancellieri. Il capitano guida i suoi ragazzi con tranquillità e senza mai rischiare nulla.

Tuia: 7

Nonostante il giallo rimediato nel primo tempo protegge l’area di rigore a denti stretti e con Lucioni ferma i due attaccanti calabresi con forza e decisione.

Gallo: 6,5

Il terzino sinistro giallorosso appare molto più concentrato rispetto alla sfida con l’Alessandria. In fase di recupero verso i livelli a cui aveva abituato lo scorso anno.

Hjulmand: 6,5

Il playmaker giallorosso smista palloni con la sua grande qualità e si fa trovar pronto a dare una mano anche a ridosso della propria area. Come al solito è dappertutto.

Gargiulo: 6,5

Autore dell’assist a Di Mariano che apre le marcature nel match ma alterna inserimenti e sovrapposizioni a grande copertura. Più che sufficiente la sua prova determinata.

Helgason: 6

Lanciato titolare ancora una volta ma ancora non convince, sembra fare giusto il compitino. Ci si aspetta qualche giocata di maggiore qualità da parte sua.

Strefezza: 7

Torna tra gli undici titolari, dopo la panchina con l’Alessandria, e si fa trovare subito in gran forma ed ispirato siglando assist e gol allo Scida. Lesto nello scippo a Molina e glaciale nel firmare il terzo gol giallorosso a Festa. Può diventare un punto di riferimento anche lui nell’attacco giallorosso.

Coda: 6,5

Anche quando non segna, il bomber campano fa tanto lavoro sporco per i compagni di reparto e costruisce gioco e azioni offensive.

Di Mariano: 8

Dopo appena 4 minuti sblocca la partita con un sinistro chirurgico che fredda Festa. Sempre nel primo tempo giocate di qualità e raddoppio che spezza le gambe ai padroni di casa. In continua crescita e capace di grandi cose come stasera.

L’attaccante palermitano si sta confermando ai livelli visti lo scorso anno a Venezia e nelle fila dei salentini sembra essere quasi insostituibile dopo poche partite.

Dal 69’ Bjorkengren: 6

Ordinato e disciplinato ogni volta che entra in campo lo svedese, anche oggi entra a gara in corso e aiuta il centrocampo a costruire la manovra di gioco.

Dal 69′ Olivieri: 5,5

Rileva uno spento Helgason, ma anche lui non ha grandi occasioni e non dà segnali di ripresa.

Dal 80’ Rodriguez: s.v.

Dal 90′ Blin: s. v.

Dal 90′ Calabresi: s.v.

Baroni: 7

Forse la vittoria con l’Alessandria era la miccia che serviva a questa squadra (ed anche a lui) per acquisire morale e fiducia nei propri mezzi. La sua formazione entra decisa in campo e senza concedere quasi nulla agli avversari. Grande determinazione e concentrazione permettono ai giallorossi di strappare i tre punti dallo ‘Scida’ e la seconda vittoria consecutiva in questo campionato che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.