Lecce, oggi la ripresa. Il 23 dicembre amichevole di lusso contro l’Udinese, dove vederla

Terminati con la vittoria ai calci di rigori della Seleccion argentina contro la Francia della nuova stella del calcio Kylian Mbappé questi anomali Campionati del Mondo in Qatar, dove, a farla da padrone sono state soprattutto le grandi polemiche, forse anche maggiori rispetto a quelle della stessa competizione disputata nel 1978 in Argentina, è tempo di rituffarsi anima e corpo nel Massimo Torneo che riprenderà appena concluse le festività del Natale, il giorno 4 gennaio.

Nel pomeriggio di oggi, Dopo una giornata di riposo, i giallorossi di mister Marco Baroni, riprenderanno la preparazione in vista del prossimo impegno del Campionato che li vedrà opposti alla Lazio.

Prima della ripresa ufficiale, però, capitan Hjulmand e compagni, però, saranno impegnati, venerdì 23 dicembre, in un’amichevole di lusso.

Con calcio d’inizio alle ore15.30, infatti, è in programma la sfida con l’Udinese presso la “Dacia Arena”.

La gara si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta su Udinese Tv, canale 12 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia e in streaming sul sito www.udinesetv.it.

Il match sarà diretto dal sig. Daniele Minelli della sez. di Varese, coadiuvato dagli assistenti i Mauro Galetto della sez. di Rovigo e Thomas Miniutti della sez. di Maniago.