Lecce – Padova, prima amichevole seria per D’Aversa. Chance in attacco per Rodriguez

Finite le amichevoli poco impegnative, il Lecce di D’Aversa si prepara per la nuova stagione 2023-2024 con un impegno di tutto rispetto contro il Padova di Mister Torrente. A Folgaria, alle ore 17.00, tutto pronto per giudicare il grado di affiatamento di una squadra che ha cambiato per adesso molto poco nell’undici titolare ma che deve rimodularsi secondo gli schemi del nuovo tecnico. Nell’ amichevole di spessore, i giallorossi scenderanno in campo con Bleve tra i pali, Venuti – Baschirotto – Pongracic – Gallo in difesa, Maleh – Hjulmand – Blin in mediana, Strefezza – Gonzalez – Di Francesco in attacco.

Ennesima chance per mettersi in mostra per l’attaccante spagnolo Pablo Rodriguez, grande talento ma finora poca costanza tra i giallorossi, con una importante esperienza formativa la scorsa stagione in quel di Brescia. D’Aversa punta su di lui al momento più che su Burnete in attesa degli acquisti del calciomercato, fino ad ora al palo.

A proposito di calciomercato: Ceesay è ormai ai saluti direzione Arabia, così come Romagnoli che ha scelto Frosinone per dare nuova vita alla sua carriera dopo lo scarso impiego in Salento. Quasi fatta in ingresso per l’albanese Ramadani dall’Aberdeen.