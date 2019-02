Escolinha de Futebol di Cutrofiano, ancora successi per i pulcini. In campo anche Mattia di soli 4 anni

Cambiano gli avversari, ma non cambiano i risultati. Ancora primo posto per i fortissimi “pulcini”dell’Escolinha de Futebol di Cutrofiano.

Dopo la vittoria al centro sportivo Kick Off di Lecce, che ha visto la squadra in testa alle scuole calcio più prestigiose del panorama regionale, quali Bitonto, Eurosport Brindisi, Francavilla e Modugno, arriva un nuovo successo domenica scorsa al torneo HappienessCup di Nardò.

“Se nessuno ormai si meraviglia per questi bambini, che negli ultimi anni hanno sempre primeggiato nelle tante competizioni, anche nazionali, cui hanno partecipato, suscitando le attenzioni di vari osservatori, le più belle sorprese – dice il direttore generale Marco Vergine -negli ultimi tempi stanno arrivando, come domenica,anche dai più piccoli, con un secondo posto nella categoria “piccoli amici”ed un terzo posto in quella “primi calci”.

“Non abbiamo mai puntato ad avere tanti iscritti – continua Vergine – tanto da limitare l’attività alle prime fasce,quanto, piuttosto, alla qualità del lavoro. Per questo siamo molto attenti nella scelta degli istruttori, che devono essere veramente molto preparati, anche a costo di investire, come quest’anno, sul ‘professore’, un grande maestro di calcio giovanile, che viene persino da Brindisi a completare lo staff tecnico, il cui nome è il nostro segreto”

In attesa del bel tempo, per riprendere l’attività sul campo in erba naturale realizzato dalla società la scorsa estate e allagato dalle frequenti piogge, la Escolinha de Futebol si gode questa ennesima soddisfazione.

Una serie di successi che coinvolge tutta la squadra, anche il nuovo acquisto di soli 4 anni, Mattia, che ha fatto il suo debutto in finale.