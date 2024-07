Fabio De Sanzo nuovo allenatore del Nardò Calcio

Dopo la mancata riconferma di Massimo Costantino, il Nardò sceglie Fabio De Sanzo per guidare la prima squadra nella prossima stagione agonistica 2024/2025. Nella passata stagione il 51enne tecnico calabrese ha prima guidato l’Acireale fino a novembre, passando poi alla guida del Matera ad aprile e finendo la stagione al 6° posto in classifica del girone H di Serie D.

Dopo una lunga carriera da calciatore, dove ha ricoperto il ruolo di difensore con oltre 300 partite nei professionisti, il neo tecnico granata ha intrapreso quella da allenatore collezionando esperienze importanti in Serie C sulle panchine di Paganese, Corigliano e Gelbison.

«Sono veramente orgoglioso di essere stato chiamato da questa società importante – dichiara De Sanzo – pubblico importante, piazza importante. Ho conosciuto delle persone che veramente amano questo Club, che mi hanno trasmesso la loro passione. Ho subito avuto la convinzione di venire in questa piazza, anche perché vengo determinato a fare bene a Nardò, città che se lo merita. Credo, anzi sono sicuro, che darò tutto me stesso, perché vengo con tantissima voglia. Speriamo che tutte le componenti siano coese e ci diano una mano per fare un buon campionato. Saluto i tifosi, che conosco essere calorosissimi. Non vedo l’ora di iniziare».

Soddisfazione in casa granata con le dichiarazioni sul sito ufficiale della società: «La Società augura al trainer calabrese un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza, con l’augurio di poter raggiungere insieme traguardi importanti e di grande soddisfazione».

