Bentornato Fefè, Trepuzzi festeggia Coach De Giorgi. Sabato 17 settembre un incontro pubblico

L’allenatore campione del mondo del Volley maschile italiano, il salentino Ferdinando ‘Fefè’ De Giorgi, sarà abbracciato dalla sua gente sabato 17 settembre 2022, alle 18.00, presso gli Impianti Sportivi di Trepuzzi. L’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico che vuole essere un tributo a nome della città del Nord Salento per gli straordinari successi raggiunti dal coach della Nazionale Azzurra.

Già in occasione della conquista del titolo europeo, l’Amministrazione Taurino aveva conferito a Ferdinando De Giorgi la massima onorificenza comunale, la “Trepuzzi d’Onore”.

Ha sorpreso e strabiliato tutti la nazionale di pallavolo del tecnico salentino, una nazionale completamente rinnovata, giovane, che ha fatto a meno dei big per abbracciare un progetto di lungo respiro. Una scelta rischiosa quella di De Giorgi che avrebbe potuto portare a più di una critica in caso di risultati negativi. E invece l’Italia ha vinto anche per il suo allenatore, per far comprendere a tutti che quel progetto era stato condiviso dal gruppo. Nella finale contro la Polonia, l’Italia aveva perso il primo set per poi rimonatre alla grande e liquidare i biancorossi in quattro set, uno più in crescendo dell’altro.