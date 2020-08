Pronta per il campionato? La Fortitudo Lecce c’è e ha voglia di fare bene

Dopo una lunga pausa dovuta alla difficile emergenza sanitaria, la società cestistica leccese Fortitudo Basket è pronta a scendere in campo per il prossimo campionato di Promozione.

I tempi stanno per cambiare e la società vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà di carattere economico-organizzativo per piazzarsi in buona posizione in campionato. L’entusiasmo c’è tutto, come sempre, forse più di sempre. Con la guida del presidente-capitano Totò Rampino, dei vice presidenti e dello staff dirigenziale e tecnico tutto, si cercherà anche quest’anno di raggiungere la zona playoff e la Fortitudo è ansiosa di calpestare il parquet con la voglia di vincere ma soprattutto di divertirsi.

«Quest’anno ci sarà grande concorrenza ai “piani alti” ma, la Fortitudo Lecce vuol dire la sua ed ambirà anche quest’anno, quantomeno, a raggiungere un posto nella griglia playoff visto il roster che si sta allestendo e la voglia di far bene che di certo non mancherà nello spirito e nel corpo dei nostri ragazzi!».