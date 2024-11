Guida all’11esima giornata del campionato di calcio. Apre Bologna-Lecce

Lecce-Bologna, sabato 2 novembre, alle 15.00, apre l’undicesima giornata del campionato italiano di calcio 2024-2025. Alle 18.00, a seguire Udinese-Juventus, mentre alle 20.45 all’ U-Power Stadium il Milan di Fonseca fa visita al Monza di Nesta in una partita nel ricordo di Silvio Berlusconi.

La classifica è molto aperta e non vede squadre particolarmente in crisi nella lotta per la retrocessione. In tre punti sono raccolte ben 8 squadre, dal Genoa di Gilardino a 6 punti al Parma di Pecchia a 9 punti. Anche l’Empoli, a 11 punti, rischiando essere risucchiato, toscano che nell’ anticipo della 12ma giornata saranno ospiti dei giallorossi al Via del Mare.

Il lunch match di domenica 3 novembre è Napoli-Atalanta: la capolista allenata da Antonio Conte se la vedrà nell’ impegnativa sfida contro i neroazzurri di Giampiero Gasperini, un incontro-verità che potrebbe lanciare i partenopei verso lo scudetto o ridimensionare le loro ambizioni. Alle 15.00 partita d’alta classifica tra il Torino di Vanoli e la Fiorentina di Palladino. Alle 18.00 il malcapitato Verona di Zanetti aspetta la Roma di Juric. Alle 20.45 l’ Inter di Inzaghi ospita il Venezia di Di Francesco, reduce dalla preziosa vittoria del turno precendente contro l’Udinese. Il lunedì alle 18.00 l’Empoli di D’Aversa attende il Como di Fabregas che nella precedente partita di campionato è stato surclassato dalla Lazio di Baroni. Allo stesso orario si giocherà Parma-Genoa. I biancocelesti chiuderanno la giornata alle 20.45 ricevendo all’ Olimpico il Cagliari di Davide Nicola.