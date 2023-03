Lecce Primavera, i salentini pareggiano contro l’Inter di Chivu. La Roma segue a -3

Nemmeno l’Inter di Cristian Chivu riesce a fermare la corsa del Lecce Primavera di Federico Coppitelli che strappa un pareggio pesante a Milano e consolida il primato in classifica, lasciandosi alle spalle, con tre punti di distacco, la Roma che nella giornata di ieri aveva strapazzato il Napoli. Finisce 0 a 0 tra giallorossi e neroazzurri, con i salentini che nel finale (due volte con Burnete e una con Dario Daka) hanno rischiato di prendersi l’intera posta in palio.

Una squadra perfetta in ogni reparto quella del Lecce Under 19 che è sceso in campo con Borbei tra i pali, linea difensiva composta da Dorgu, Hasic, Mc Jannet (sostituito da Hegland), Munoz; centrocampo a tre con Pascalau, Salomaa (sostituito dall’albanese Daka a metà ripresa) e Vulturar centrale; attacco con Berisha, Burnete e Corfitzen (sostituito dal connazionale Bruhn nel finale).

L’Inter di Chivu è stata tatticamente intelligente, seguendo i dettami del proprio allenatore che di certo di pallone se ne intende eccome; i neroazzurri non si sono mai scoperti troppo, hanno capito la forza dei giallorossi e hanno preferito contenere piuttosto che spingersi a testa bassa alla ricerca di un gol che li avrebbe esposti al micidiale contropiede degli uomini di Coppitelli.

Il 12 marzo, domenica prossima, i salentini se la dovranno vedere contro l’Udinese che dopo aver perso domenica scorsa in casa contro la rivelazione Bologna, se la vedrà lunedì 6 marzo contro l’Empoli. I friulani al momento sono penultimi a 6 punti da Napoli, Atalanta e Milan. La Roma, lunedì prossimo, invece, se la dovrà vedere proprio contro l’Empoli. Dietro ai capitolini in classifica a 39 punti Frosinone e Fiorentina. Juventus e Torino seguono a 38.

Ph. di copertina di Andrea Stella per U.S. Lecce