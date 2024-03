Ufficiale, esonerato Roberto D’Aversa. La testata a Henry fatale per tecnico

La sconfitta interna contro il Verona, ma soprattutto la testata a Henry a partita finita, sono state fatali a mister Roberto D’Aversa che, dopo le notizie circolate ieri, è stato esonerato dalla guida tecnica della squadra giallorossa.

Non sarà lui, quindi, a dirigere l’allenamento di questo pomeriggio in vista della gara contro la Salernitana dell’ex Fabio Liverani.

Il comunicato della società

La società ha ufficializzato la scelta con un comunicato stampa inviato alle redazioni che recita: “Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”.

Il toto allenatore

Adesso il sodalizio di “Via Costadura” è alla icerca di un nuovo allenatore. Come scritto nella serata di ieri, in nomi sul taccuino di Pantaleo Corvino sono quelli di Leonardo Semplici, Luca Gotti e Marco Gianpaolo.

La difesa dell’ex presidente del Parma

Intanto l’ex Presidente del Parma Marco Ferrari, squadra con la quale D’Aversa ha conquistato due promozione e altrettante salvezze consecutive, con un post sul suo profilo facebook, ha espresso vicinanza il tecnico abruzzese: “Siamo umani. Sbagliamo. E a volte le ca**ate più grandi le fa chi ci mette troppa passione. Giudicare e puntare il dito e sempre molto facile. Invece riconoscere i propri sbagli, chiedere scusa e pagare il prezzo delle conseguenze, proprio mentre tutti ti massacrano, e’ gia’ più difficile. Un abbraccio forte ad una persona che stimo. Un amico vero che ha avuto una pessima giornata, ma che non merita di essere dipinto come non è, Roberto D’Aversa”.