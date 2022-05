Daka – Daka, il Lecce Primavera di Grieco batte il Torino e si salva

Con due gol del talento albanese Dario Daka, classe 2004, il Lecce di Mister Vito Grieco si salva nell’ultima giornata della regular season del campionato Primavera 1, mantiene la categoria ed evita il play out che l’avrebbe potuto spingere in Primavera 2 da cui proveniva dopo la promozione di un anno fa. Pantaleo Corvino e Gennaro Del Vecchio, evidentemente, non hanno sbagliato nulla nemmeno quest’anno ed hanno messo nelle mani dell’allenatore un materiale umano di assoluta qualità su cui si potrà cominciare a lavorare per il futuro come il direttore generale dei salentini è abituato a fare da sempre.

Incredibili le emozioni che il calcio può regalare, anche e soprattutto a livelli giovanili e non professionistici. Il Lecce era quasi destinato al maledetto play out da giocare per sperare nel mantenimento della categoria. Impensabile che il Napoli di Pavarese avrebbe perso in casa contro il Verona di Corrent che nulla aveva da chiedere al torneo. E invece ciò che non si poteva immaginare, ma solo sperare, è accaduto. All’Arena Cercola, i partenopei sono passati in vantaggio con un gol del fenomeno Ambrosino, poi fattosi espellere, a cui ha fatto seguito prima il pari degli scaligeri con Caia su rigore e poi il definitivo sorpasso in chiusura di match con un colpo di testa dello sloveno Bosilj su un’uscita sbagliatissima di Idasiak. Nei minuti finali i biancoazzurri – oggi in maglia rossa – non hanno avuto più le energie fisiche e mentali per ribaltarla.

Nel frangente, i giallorossi di Vito Grieco con pazienza e saggezza hanno aspettato un tempo per superare il Torino di Coppitelli. Senza frenesia e patemi d’animo, nella ripresa, con due gol simili, Dario Daka ha mandato i giallorossi in paradiso. A nulla è servito il gol di Dellavalle. I salentini erano scesi in formazione tipo con Borbei in porta, Nizet, Hasic, Lemmens e Mommo in difesa, Vulturar, Salomaa e Pascalau a centrocampo, Carrozzo, Berisha e Daka in avanti. In panchina al fischio di inizio il talento spagnolo Gonzalez. L’anno prossimo i giallorossi continueranno a disputare il torneo principale del calcio giovanile.

E insieme al Lecce ci sarà anche il Milan del neo allenatore Christian Terni subentrato due settimane fa all’esonerato Federico Giunti. Nasti (2), Robotti ed El Hilali hanno evitato al Diavolo il clamoroso play off dopo un girone di ritorno da gambero.

Il Genoa, così, che pure aveva chiuso la prima frazione in vantaggio a Milano, va al play out contro il Napoli, colpevole di avere una differenza reti peggiore rispetto al Lecce.

