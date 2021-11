Strefezza, Coda, Bjorkengren: una vittoria a tre squilli. Le pagelle di Lecce – Cosenza

Nella partita tra il Lecce di Baroni e il Cosenza di Zaffaroni hanno la meglio i lupi giallorossi che stendono gli ospiti con un secco 3-1 (leggi la cronaca del match). Le pagelle della sfida raccontano di una squadra, quella salentina, superiore agli avversari in tutti i reparti.

Al 30′ la sblocca Strefezza con una gran conclusione da fuori area rasoterra, poi raddoppia bomber Coda nel recupero con un colpo di testa imparabile. Partenza super dei padroni di casa nel secondo tempo che calano il tris subito con il primo gol stagionale di Björkengren e mettono di fatto in cassaforte la partita. Prova a cambiare l’andamento della gara Zaffaroni con le sostituzioni ma gli ospiti trovano solo il gol della bandiera firmato da Caso. Ciononostante i padroni di casa appaiono in controllo e gestiscono al meglio il vantaggio acquisito senza ulteriori difficoltà.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Bleve: 6

Partita più facile rispetto a Brescia, infatti l’estremo difensore leccese non rischia davvero nulla. Incolpevole sul gol di Caso, unica vera opportunità sfruttata dagli ospiti.

Calabresi: 7

L’ex Bologna torna ad occupare la fascia destra e fornisce un’ottima prova impreziosita dal cioccolatino recapitato sulla testa di Coda per il momentaneo 2-0. Nel secondo tempo colpisce anche un palo con un’azione personale. Spinta costante e tanto impegno, più che un’alternativa a Gendrey.

Meccariello: 6.5

Gran partita del centrale difensivo che insieme a capitan Lucioni guida la squadra dal basso e anticipa nettamente gli attaccanti avversari.

Lucioni: 6.5

Nonostante gli acciacchi fisici post Brescia, il capitano c’è e si fa sentire. Imposta la manovra di gioco dalle retrovie difensive e tiene a bada

Gallo: 6,5

Il giovane palermitano ritorna sulla fascia sinistra ma deve lavorare tanto per tornare ai livelli dello scorso anno.

Blin: 5,5

Il francese prova ad impostare il gioco ma non convince, si fa ammonire dopo soli otto minuti e questo ne condiziona la partita. Troppo lento e macchinoso, l’assenza di Hjulmand si fa sentire e lui non sfrutta al meglio la chance dal primo minuto.

Majer: 6,5

Bene lo sloveno in mezzo al campo che con grande voglia e carattere dà energia alla squadra e detta i tempi di gioco.

Björkengren: 7

Nonostante un inizio di partita nel quale appare leggero nei contrasti e impreciso nei passaggi, continua la sua gara in crescendo. Si inserisce costantemente in area di rigore e nel secondo tempo trova anche la rete del momentaneo 3-0.

Coda: 7,5

Ottima la prestazione dell’hispanico che oltre a ritrovare la via del gol, gioca come sempre tanto per la squadra e fornisce gli assist per il primo gol di Strefezza e l’inserimento di Björkengren.

Strefezza: 7,5

È l’uomo più in forma tra le file dei giallorossi. Elemento ormai imprescindibile per la squadra, grazie al suo estro manda in porta i compagni, svaria in tutte le zone d’attacco senza dare punti di riferimento agli avversari. Con una sua conclusione da fuori area fulmina Vigorito e sblocca la gara.

Di Mariano: 6,5

Tanto movimento e imprevedibilità garantita dal funanbolo palermitano. Si rende sempre pericoloso con iniziative di qualità e sfiora anche il gol colpendo il palo nel secondo tempo.

Dal 64’ Rodriguez: 6

Ingresso in campo del febbricitante spagnolo che vuole esserci a tutti i costi, dando il suo contributo alla causa giallorossa e lo si vede sin da subito. Tanta voglia di fare e diverse giocate tentate nei minuti a disposizione.

Dal 78’ Listkowski: 6

Entra sul finire del secondo tempo per far riposare Di Mariano nel tridente d’attacco e si rende subito protagonista di buone giocate sull’ esterno.

Dal 89’ Barreca: s.v.

Dal 89’ Hjulmand: s.v.

All. Marco Baroni: 6,5

Nonostante le tante assenze causate da un virus febbrile e il turn over forzato, la sua squadra scende in campo sin dal primo minuto decisa e vogliosa di far bene davanti al suo pubblico. Dopo le partite con Ascoli, Perugia e Brescia nelle quali era mancata forse un po’ di convinzione in più per portare a casa i 3 punti, oggi si è vista una formazione a tratti dominante con tante idee di gioco e schemi riusciti che hanno messo in totale confusione e difficoltà la squadra silana. Vittoria importante che dà fiducia a tutto il gruppo e anche allo stesso mister in vista dei prossimi impegni di campionato.