Lecce-Cosenza 3-1, i giallorossi calano il tris e tornano alla vittoria dopo tre gare

Il Lecce serve tre gol, torna alla vittoria e abbatte il Cosenza con due marcature per tempo. Finisce 3-1 la sfida tra i lupi giallorossi e quelli silani (leggi le pagelle della sfida).

Dopo il pareggio, il terzo di fila, con grandi rammarichi del “Rigamonti” di Brescia, questo pomeriggio i giallorossi di mister Marco Baroni sono scesi in campo nella sfida, la prima di due consecutive, allo stadio “Via del Mare”, nella gara che li ha visti opposti al Cosenza, retrocesso la scorsa stagione, ma ripescato per la mancata iscrizione del Chievo Verona che, però, sta disputando un ottimo campionato, segnalandosi come una delle sorprese di questo torneo cadetto.

Molti problemi di formazione per il tecnico toscano che per la sfida di oggi, allo scopo di tornare alla vittoria, si è visto costretto a fare i conti con uno stato influenzale che ha colpito Dermaku, Gabriel, Hjulmand, Gargiulo, Rodriguez e Olivieri che non si sono allenati al meglio, senza contare le assenze di Helgason e Tuia. Infatti, all’arrivo delle distinte, non sono presenti nell’elenco il centrale albanese e il centrocampista ex Cittadella, con il portiere e il regista danese in panciona. Ma non è l’unica novità, perché, tornano dal primo minuto Gallo e Calabresi.

Le probabili formazioni

Il Lecce si schiera in campo quindi, con il consueto 4-3-3 con: Bleve tra i pali; difesa composta da Calabresi, Lucioni, Meccariello e Gallo; Bjorkengren, Blin e Majer in mediana; Strefezza, Coda e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

Il primo pericolo della gara lo porta il Lecce al sesto con il colpo di testa di Coda, su cross di Strefezza, di poco alto. Al 19mo Vigorito si oppone al tiro a giro di Coda a botta sicura.

Paura in campo

Al 19mo il gelo cala sullo stadio “Via del Mare”. In uno scontro di gioco Gori e Blin rimangono a terra per senza muoversi, fortunatamente, dopo l’entrata dei sanitari in campo si alzano e riprendono a giocare”.

Al 27mo l’esterno da fuori di Majer rimpalla su un avversario e viene parato dall’ex Vigorito.

Vantaggio di Strefezza

Al 30mo arriva il vantaggio giallorosso. Coda Prende riceve palla, si gira immediatamente e passa a Strefezza che con un rasoterra dal limite fulmina l’estremo difensore dei silani.

Al 36mo Vigorito respinge la botta di Coda. Al 43mo il tiro di Caso da posizione defilata va fuori.

L’Hispanico raddoppia

Al secondo minuto di recupero arriva il raddoppio del Lecce. Ripartenza dei giallorossi, passaggio per Calabresi che crossa per il contagiri per l’Hispanico che di testa non sbaglia. Per il numero 9 dei salentini, che non segnava dalla gara contro il Monza, è il quinto gol in campionato.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione.

Subito vantaggio

Trascorrono solo 57 secondi della ripresa che il Lecce serve il tris. Lancio lungo di Strefezza per Bjorkengren, il centrocampista danese riesce a impossessarsi della sfera e solo davanti a Vigorito lo supera con un pallonetto.

Al settimo il piatto di Blin viene parato dall’ex estremo giallorosso. Al 12mo Strefezza manda alto.

Palo di Di Mariano

Al 13mo salentini a un passo dal poker. Traversone di Strefezza per l’accorrente Di Mariano che, di testa, colpisce il palo.

Ancora un legno

Al 17mo ancora un’occasione per il quarto gol. Percussione in area di Calabresi il cui tiro supera Vigorito, ma finisce contro il legno.

Il Cosenza accorcia

Al 22mo il Cosenza accorcia le distanze con il tiro di Caso che solo davanti a Vigorito non sbaglia.

Al 31mo la botta da trenta metri di Majer va alle stelle. Al 32mo il rasoterra di Rofriguez termina di poco a lato.

Un Lecce che torna al successo, vince e convince contro la compagine silana e non rischia nulla, soprattutto nel primo tempo dove concede ai rossoblu solo un tiro e neanche pericoloso. Continua, quindi, la serie positiva degli uomini di mister Baroni che oggi hanno fornito contro gli uomini di Zaffaroni una prestazione veramente sugli scudi, anche se la solita disattenzione difensiva hè coistata un gol incassato domenica si torna in campo, ancora al “Via del Mare”, nella partita contro il Parma.

Tabellini

U.S. Lecce: 2 Bleve, 5 Lucioni ©, 6 Meccariello, 9 Coda, 10 Di Mariano (34 st Listkowski), 23 Bjorkengren, 25 Gallo, 27 Strefezza (18 st Rodriguez), 29 Blin (44 st Hjulmand), 33 Calabresi, 37 Majer (44 st Barreca). A disposizione: 21 Gabriel, 3 Vera, 7 Paganini, 16 Bjarnason, 17 Gendrey, 19 Listkowski, 30 Barreca, 36 Gonzalkes, 42 Hjulmand, 75 Felici, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Cosenza Calcio: 26 Vigorito, 4 Carraro, 5 Regione, 9 Gori, 10 Caso (32 st Pandolfi), 13 Anderson (18 st Florebnzi), 14 Tiritiello (15 pt Minelli), 17 Pirrello, 19 Palmiero © (18 st Gerbo), 27 Bittante (18 st Corsi), 92 Situm. A disposizione: 22 Saracco, 31 Matosevic, 2 Corsi, 3 Panico, 7 Pandolfi, 11 Kristoffersen, 16 Venturi, 20 Millico, 21 Vallocchia, 23 Minelli, 25 Gerbo, 34 Florenzi. Allenatore: M. Zaffaroni

Arbitro: Alberto Santoro della sez. di Messina; Assistenti: Davide Moro della sez. di Schio – Daisuke Emanuele Yoshikawa della sez. di Roma 1; IV Ufficiale: il sig. Valerio Pezzopane della sez. de L’Aquila; VAR: Luigi Nasca della sez. di Bari; AVAR: Edoardo Raspollini della sez. di Livorno

Marcatori:30 pt Strefezza (L) 45+2 pt Coda (L) 1 pt Bjorkengren (L) 22 st Caso (C)

Note: ammoniti 8 pt Blin (L) 18 pt Meccariello (L) 20 pt Gori (C) 27 pt Bittante (C) spettatori 6.556 incasso 79.733,00 angoli 3-1 per il Lecce, recupero 2 pt 4 st.