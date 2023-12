McJannet-McJannet, il Lecce di Coppitelli supera l’Empoli per 2 a 0

Il Lecce Primavera di Federico Coppitelli è rinato. Sconfigge l’Empoli per 2 a 0 con una doppietta dell’ irlandese McJannet e dimostra che i grandi progressi intravisti con Bologna e Atalanta non sono passeggeri. La squadra è stata quadrata in ogni reparto e oggi la difesa non ha subito gol. Importante, dal momento che vista la forza del centrocampo e dell’ attacco, il reparto difensivo sembrava quello più fragile. La linea composta da Munoz, Davis, Pascalau e Kongslev è stata perfetta. Borbei in porta dà grande sicurezza, quindi bene così. Arriverà il momento in cui Corfitzen e Burnete dimostreranno di essere tanta roba per la categoria. Agrimi sta dimostrando di essere all’ altezza del reparto. La mediana co McJannet, Vulturar e Samek la invidiano un po’ tutti. Se poi i centrocampisti trovano il gol con tanta facilità (al 40′ e al 63′ le marcature) vuol dire che la strada della ripresa definitiva è segnata dopo la falsa partenza della stagione in corso.

L’Empoli non ha demeritato ma il Lecce oggi era tremendamente concreto. I salentini arrivano a quota 11 insieme al Monza e al Bologna. Lontano il Frosinone, ultimo in classifica, che ha racimolato solo 3 punti.

Le pagelle

Borbei: 7

Munoz: 6,5

Davis: 7

Pascalau: 7

Kongslev: 6,5

McJannet: 8

Vulturar: 7

Samek: 7,5

Corfitzen: 6,5

Burnete: 6,5

Agrimi: 6,5

ph. di copertina: Andrea Stella per Us Lecce.